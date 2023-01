Lali Espósito baila tema de Agua Marina. | Fuente: Instagram

La artista argentina Lali Espósito es una de las figuras que más utiliza la nueva plataforma de TikTok, durante la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.

Esta vez, la cantante realizó un divertido TikTok en el que se le ve disfrutar de la cumbia peruana, específicamente del intro del clásico tema "Así es el amor" de la agrupación Agua Marina.

Utilizando el #Yomequedoencasa, la también actriz Lali Espósito instó a sus más de 7 millones de seguidores de su cuenta de Instagram a permanecer en cuarentena.

Además, el clip de la intérprete alcanzó más de 32 mil likes en la plataforma de TikTok, mientras que al compartirse en Instagram superó más de un millón de corazones.

ALISTA NUEVO DISCO

La cantante Lali Espósito adelantó detalles de su cuarto álbum que reflejará una nueva etapa de su vida y carrera profesional y en la que piensa "seguir deconstruyendo el lenguaje masculino" y abrazando los cambios.

"El disco viene con influencias de muchos sonidos y ritmos", afirmó la actriz y cantante en noviembre último. "Es muy ecléctico, como siempre me ha gustado, pero ahora traigo una mayor apertura. Soy fiel de disco a disco a cómo me voy sintiendo. No le temo a la evolución y al cambio".

Tampoco a la confrontación a la hora de seguir avanzando con el tema de la igualdad de género, que es una de las luchas a la que presta su voz "amplificada por la fama". Lali Espósito ha sido activista en su país de las recientes campañas a favor del aborto y en contra de la violencia de género. Además, usa sus canciones y videos para empujar un cambio social en cuanto al valor de la mujer.

Te sugerimos leer