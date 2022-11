Lady Gaga detalla su traumática experiencia al ser abusada sexualmente en su juventud. | Fuente: AFP

Lady Gaga se sinceró con Oprah Winfrey en una dolorosa conversación para la serie documental “The Me You Can't See”, de estreno exclusivo en Apple TV+. A sus 35 años, la cantante sobreviviente de abuso sexual detalló cómo vivió su experiencia más traumática cuando aún estaba iniciando en la música.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo […]”, detalló la también actriz de Hollywood.

Stefani Joanne Angelina Germanott, más conocida como Lady Gaga, sintió un “dolor” y luego permaneció inmóvil durante el acto sexual no consensuado. En la entrevista, la intérprete de “Bad Romance” se negó a compartir el nombre de su abusador, porque nunca más quiere volver a encontrárselo. Además, insistió en lo abusiva y peligrosa que es la industria.

“Estuve enferma durante semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina”, continuó en su relato. “Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses”.

“No fui la misma chica”

Tras el episodio de abuso sexual que vivió en su juventud, la artista estadounidense Lady Gaga se sintió completamente distinta y asegura que no fue ella misma por mucho tiempo, debido al dolor que llevaba en silencio. Incluso, en el 2019, cuando ganó el Oscar por “Nace una estrella”, todavía sufría secuelas psicológicas por lo ocurrido.

“Tuve un brote psicótico total, y durante un par de años, no fui la misma chica”, admitió. “La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada sexualmente. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encontraron nada, pero tu cuerpo recuerda”.

Recientemente, Lady Gaga también ha experimentado una tendencia a hacerse daño a sí misma: “¿Sabes por qué no es bueno cortar? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: ‘Mira, me duele’. Eso no ayuda”.

“The Me You Can't See”, la nueva serie documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, recopilar diferentes encuentros y entrevistas enmarcados en la importancia de la salud mental. Su estreno está programado para este viernes 21 de mayo a través de la plataforma Apple TV+.

