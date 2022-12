Lady Gaga cuenta la verdad detrás de la 'historia de amor' con Bradley Cooper. | Fuente: EFE

A menos de un año de ganar el Oscar, Lady Gaga reveló el dolor detrás de recibir el galardón al recordarle la violación a la que fue sometida durante meses. En una sentida entrevista, también se refirió a "la historia de amor" con Bradley Cooper y de la que todo el mundo habló.

"Cuando gané el Oscar por 'Shallow', lo miré y un periodista me preguntó: '¿Cuando miras ese Oscar, ¿qué ves?" Y yo le respondí: 'Veo mucho dolor'. Y no estaba mintiendo en ese momento", explicó la cantante a la revista "Elle", en una entrevista en la que se ha abierto en cuerpo y alma.

En Lady Gaga se entremezclaron los sentimientos de alegría y dolor, y lo que suponía hasta donde había llegado. "Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré a ese Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en el estrado, pero yo lo entendí", confesó la actriz de "A Star is Born".

'Hicimos un gran trabajo', dijo Lady Gaga sobre la creencia de miles de personas de que ella y el actor tenían un romance. | Fuente: Europa Press / The Graham Norton Show

UNA HISTORIA DE AMOR INVENTADA

El supuesto romance entre Bradley Cooper y Lady Gaga fue uno de los misterios más sonados a inicios de año. La actriz que interpretaba "Shallow", al lado del actor, con tanta pasión en el Oscar 2019, aseguró que lo ha comentado con su compañero: "Cuando hablamos de eso, dijimos: 'Bueno, ¡supongo que hicimos un buen trabajo!'".

Sin embargo, este tiempo supuso la ruptura de la cantante y su prometido, Christian Carino, y meses más tarde de la premiación fue el turno de la separación de Irina Shayk y Cooper tras un bebé en común y cuatro años de relación.

Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizaron 'A Star is Born'. Después de ello surgieron rumores de romance.

Las especulaciones, a su entender les vino bastante bien: "Ambos queríamos también que el público sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que esa historia llegara a todas las pantallas de televisión donde se estuviera viendo la gala. Y trabajamos muy duro para conseguirlo. Ensayamos bastantes días y planificamos cada segundo de la actuación como si fuera una película". Y el 'feeling' llegó a lo largo y ancho del mundo.

"En realidad, cada vez que hemos hablado sobre esos rumores lo único que pensamos es que si la gente se los ha creído es porque hicimos un gran trabajo", se explayó Lady Gaga. El Oscar por "Shallow" llegó y, dejando entrever sus palabras, el Oscar a la mejor actuación también: "Siendo sincera, creo que la prensa es bastante tonta. Quiero decir que nosotros inventamos esa historia de amor. Y para mí, como actriz, por supuesto que quería que la gente pensara que era real". (Europa Press)

