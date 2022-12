El protagonista de 'Volver al Futuro' vivió una pesadilla cuando conoció a Lady Di. | Fuente: AFP

Conocer a Lady Di puede haber sido el sueño de muchos, pero Michael J. Fox no recuerda haberla pasado tan bien la primera vez que la vio en persona… Aunque no tiene nada que ver con algo que haya hecho la princesa Diana, sino la situación en sí. A mediados de los 80, “Volver al futuro” se convirtió en una de las sagas más populares en el cine.

En ese entonces, Fox tuvo un rápido ascenso a la fama que lo llevó, incluso, a estar frente a frente con miembros de la Familia real británica. La gira de prensa permitió al actor estadounidense asistir a la gran premiere en Londres, Reino Unido, donde evidentemente no faltaría la presencia de la realeza Carlos y Diana.

En una entrevista con Jimmy Fallon, el intérprete de Marty McFly relató lo angustiante que fue sentarse al lado de la princesa de Gales para ver la película. “Ella estaba sentada a mi lado. Las luces se apagaron y comenzó la película y me di cuenta de que estaba a un bostezo falso y un brazo alejado de estar en una cita con ella, lo cual es muy gracioso”, reveló.

Aunque, para cualquiera, compartir el mismo espacio con Lady Di pudo ser bastante surreal, el caso de Michael J. Fox fue más una incomodidad por no poder ir al baño en medio de la proyección. Como se sabe, frente a los integrantes de la realeza, se mantienen ciertos comportamientos en respeto a las altezas.

“Pero entonces lo que pasó es que la película comenzó y me di cuenta de que tenía que ir al baño. Y por el resto de la película, estoy sentado allí, como muriendo porque no puedo decirle nada y no puedo alejarme de ella porque no puedo darle la espalda”, dijo en referencia al protocolo real. “Así que fue una agonía, lo que pudo ser la mejor noche de mi vida, se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla para hacer pipí”.

LADY DI FUE GRANDIOSA Y DULCE

Cabe destacar que el actor Michael J. Fox asegura que nadie le indicó que se sentaría al lado de algún miembro de la Familia real. Según recuerda, la actitud de Diana de Gales fue sumamente “grandiosa y dulce” y disfrutó "Volver al futuro" porque “pareció haberse reído un par de veces”.

“No sabía que me sentaría a lado de ella hasta que la película empezó, había unos asientos vacíos al lado de mí. Nos tuvimos que parar porque venían los miembros de la realeza y cuando los vi me imaginé que serían ella o Carlos los que se sentarían junto a mí. Y realmente no creí que Carlos se quisiera sentar junto a mí para ver la película, así que fue ella. Ella fue grandiosa y dulce”, contó.

En vida, Lady Di fue conocida por su sencillez y cercanía con la gente a diferencia de otros miembros de la realeza británica, quienes se caracterizan por su frialdad y hermetismo. Un 28 de agosto de 1996, su trágica muerte conmocionó al mundo entero.

