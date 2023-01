Según Hasnat Khan, el médico amante de Lady Di, esta fue manipulada por el periodista Martin Bashir para dar su polémica entrevista en 1995. | Fuente: AFP

Hasnat Khan decidió romper su silencio, recientemente, para relatar al diario Daily Mail que esta polémica entrevista fue producto de la manipulación que el periodista Martin Bashir ejerció sobre Lady Di. Como se recuerda, él era un cirujano pakistaní que fue amante de Diana de Gales desde 1995 hasta pocos meses antes de su muerte en 1997.

“En mi matrimonio somos tres y eso es multitud”. La frase fue soltada por la princesa Diana en una célebre entrevista a la cadena BBC, en 1995, cuando reveló que su esposo, el príncipe Carlos, le era infiel con Camila Parker-Bowles. Lady Di llegó a relatar aspectos íntimos de su vida? ¿Cómo se gestó este famoso encuentro entre ella y el medio británico?

“Una de las cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde me di cuenta de que Bashir aprovechó esas vulnerabilidades. Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de basura”, señaló el médico de 62 años, que desde el 2008 no aparecía en la esfera pública para hablar sobre este tema.

La razón por la que Khan decidió referirse a esta conversación entre Lady Di y Bashir se debe a que hace algunos días tuvo una charla con una persona que conoce tanto a él como al periodista. “Me dijo que conocía a Martin Bashir y que este se encontraba bajo mucho estrés. Dijo que era un hombre decente, pero estaba muy deprimido y tenía que pedirme el favor de hablar con él”, dijo.

Pero el cirujano solo podía decir de él cosas negativas. Entre ellas, que Lady Di consideraba a Bashir como un “topo” dentro de Palacio y que este sembró una paranoia en la princesa desde que lo conoció. “Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevar a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba. Era un hombre inteligente”, aseveró.

Lady Di y el príncipe Carlos contrajeron matrimonio en 1981, en una boda vista por un promedio de 750 millones televidentes. | Fuente: AFP

ENCUENTROS CON BASHIR, ANTES Y DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

Bashir conoció a la princesa Diana casi al mismo tiempo en que ella iniciaba una relación secreta con Khan. El periodista y el cirujano llegaron a conocerse en un pub rural, en una cita organizada por la misma Lady Di. “Casi desde el primer momento comenzó a hacerme preguntas muy personales y muy directas sobre Diana y nuestra relación. Me enfadé. Fue impertinente por parte de este hombre al que no conocía que nos hablara así”, comentó.

De allí que, en su momento, él le manifestara a Diana Spencer que aquel periodista le producía mala espina. “Le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar sus relaciones”. Pero ella hizo caso omiso a sus advertencias y realizó la polémica entrevista. Luego de grabarla, Diana le preguntó a Khan qué pensaba. “Sentí que había sido un gran error y le dije que era terrible”, dijo él.

Después de la emisión, Diana de Gales le adelantó a Khan que los miembros de la realeza le pedirían a ella y al príncipe Carlos que se divorciaran. “Así fue, para felicidad de Lady Di, ya que era lo que quería”, señaló el doctor. Y así como el divorcio se realizó de manera inmediata, lo mismo ocurrió con la relación entre la princesa y Bashir.

“Le pregunté por qué [zanjó su amistad con el periodista] y ella dijo que por William. Podría creerlo, porque los niños eran fundamentales en todo lo que ella hacía”, afirmó.

El príncipe Carlos y la princesa Diana se divorciaron en 1996, un año después de emitirse la polémica entrevista que ella concedió a la BBC. | Fuente: AFP

LA POSICIÓN DEL PRÍNCIPE WILLIAM

En aquella conversación entre Lady Di y Martin Bashir, para el programa “Panorama” de la BBC, la princesa tuvo la oportunidad de mostrar sus debilidades y miedos, luego de tres años de separarse de Carlos de Inglaterra. Entonces, habló de las infidelidades que cometían y puso en tela de juicio las capacidades de su todavía esposo.

Esta serie de destapes, sin embargo, fue desaprobada por el mayor de sus hijos. “William odiaba la entrevista de ‘Panorama’ y le dijo a su madre que había cometido un error que le había molestado mucho. Fue muy directo y dijo: ‘Mamá, Bashir no es una buena persona’”, manifestó Khan, quien durante su relación con Lady Di coincidió con William y el príncipe Harry.

En noviembre de 2020, 25 años después de aquella entrevista, un documental producido por la cadena británica ITV dio a conocer la trama de falsedades y manipulaciones que se usaron para convencer a Diana de Gales. Precisamente, el príncipe William se pronunció al respecto y afirmó: “Es un paso en la dirección correcta”.

Por otro lado, Hasnat Khan, a quien el círculo cercano de la princesa calificaba como “el verdadero amor de su vida”, tocó solo en una ocasión sus recuerdos sobre Lady Di durante una entrevista concedida al Sunday Telegraph, hace doce años, donde manifestó que tenía pesadillas con la muerte de su expareja, acaecida un 31 de agosto de 1997.

¿CÓMO SE CONSIGUIÓ LA ENTREVISTA DEL SIGLO?

Veinticinco años después, el hermano de la princesa, el conde Charles Spencer, acusó a su autor, el periodista Martin Bashir, de haber falsificado documentos para obtenerla, concretamente estados de cuenta bancarios -que resultaron ser falsos- para probar que los servicios de seguridad pagaban a dos personas para espiar a su hermana.

"Si no hubiera visto esos estados de cuenta, jamás habría presentado a Bashir a mi hermana", dijo Spencer en una carta a la BBC, denunciando métodos "deshonestos".

La investigación examinará la conducta de Bashir, al que esta exclusiva propulsó a nivel internacional, y examinará los "supuestos registros bancarios".

También estudiará de cerca lo que la BBC sabía y si la institución protegió a su periodista a sabiendas.

Días atrás, el príncipe William, hijo mayor de Lady Di y Carlos, recibió con satisfacción el inicio de una investigación y dijo que era "un paso en la dirección correcta".

Diana y el príncipe Carlos se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. El príncipe, heredero de la corona, se casó con Camila Parker Bowles en una discreta ceremonia civil en 2005.

MEGHAN MARKLE Y LADY DI

El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana falleció en un trágico accidente automovilístico, al interior del Túnel de l’Alma, al norte del río Sena, en el que también murió su pareja Dodi Al-Fayed, pues ambos huían a alta velocidad de los fotógrafos de las revistas de farándula.

Cuando el príncipe Harry perdió a su madre solo tenía 12 años de edad. Hoy, el duque de Sussex está casado con la exactriz Meghan Markle, a quien teme le pueda suceder algo, debido a que viene siendo el foco de las críticas de los medios de espectáculos de todo el mundo por diversos motivos, entre los costosos viajes que realiza hasta las presuntas violaciones de los protocolos de la familia real.

Es por esto que, en declaraciones a la revista People, el príncipe Harry ha revelado que tiene un profundo temor a que se repita la misma historia de Lady Di con su actual esposa, quien como se ha mencionado es constantemente acechada por la prensa.

MIEDO A REPETIR LA HISTORIA

El príncipe Harry -que culpa en parte a la prensa por la muerte de su madre, Lady Di en 1997- declaró a la conductora Oprah Winfrey que temía que la historia se repitiese.

Harry y su esposa Meghan Markle causaron un terremoto con su decisión a inicios de 2020 de abandonar sus responsabilidades en el seno de la monarquía británica.

La cadena CBS difundió un extracto de una entrevista "íntima" del nieto de la reina Isabel II con Winfrey, que se difundirá el 7 de marzo en la señal.

"Mi mayor preocupación era que la historia se repitiese", dijo el duque de Sussex, aparentemente haciendo referencia a la muerte de su madre Lady Di, fallecida en un accidente de automóvil en París en 1997 cuando intentaba escapar a los paparazzi.

El príncipe Harry por mucho tiempo ha tenido una difícil relación con los tabloides británicos y recientemente declaró que la presión de la prensa británica estaba "destruyendo" su "salud mental".

BIOPIC DE LADY DI

Lady Di volverá a ser inspiración para una producción del género biográfico, cuyo director será el chileno Pablo Larraín (“Jackie”). En las primeras imágenes de la película, se puede apreciar a la famosa actriz Kristen Stewart en el rol de la princesa Diana y con una caracterización que recuerda mucho al alto nivel de vestuario de “The Crown”.

Con el lanzamiento de esta imagen inédita, Larraín confirma que ha iniciado las pruebas de fotografía principal de la cinta titulada “Spencer”, como el apellido de soltera de la fallecida princesa. A través las redes sociales, Neon dio un vistazo especial a la estrella estadounidense con un atuendo propio del personaje.

El filme protagonizado por Kristen Stewart tendrá a Steve Knight, mente detrás del éxito “Peaky Blinder”, como guionista principal. Cabe destacar que, la historia se centrará en los momentos que vivió Lady Di durante un fin de semana que celebró la Navidad junto a la Familia real británica, previo a su separación del príncipe Carlos.

El rodaje de “Spencer” tendrá lugar en Alemania y Reino Unido, por lo que, no se tiene establecida aún una fecha de estreno en cines. Se recuerda que en el 2022 se cumplirá el aniversario número 25 de su trágica muerte en un accidente, un motivo para estrenarse en los meses del próximo año.

La cinta sobre Diana Spencer no será el primer biopic de una importante personalidad política y social para el cineasta Pablo Larraín. Su trabajo en “Jackie”, protagonizada por Natalie Portman, se llevó más de un elogio en la temporada de premios y le consiguió una nominación a Mejor actriz a los Oscar en el 2016.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer