Samuel E. Wright interpretó al cangrejo Sebastián en 'La Sirenita', popular cinta de Disney. | Fuente: Composición (IMDB)

Hay luto bajo el mar. Samuel E. Wright, actor y cantante que interpretó al cangrejo Sebastián en "La Sirenita", falleció este martes 25 de mayo a los 74 años, según se confirmó a través de la cuenta de Facebook de la ciudad de Montgomery (Alabama, Estados Unidos).

"Hoy, la ciudad de Montgomery lamenta la pérdida de Sam Wright", dice al inicio la publicación, que no confirmó, por otro lado, la causa de la muerte del intérprete. "Sam fue una inspiración para todos nosotros y junto con su familia estableció el Conservatorio Hudson Valley".

De acuerdo con el mensaje, Samuel E. Wright y su familia inspiraron a "innumerables jóvenes del Valle de Hudson". "Además de su pasión por las artes y su amor por su familia, Sam era más conocido por entrar en una habitación y, simplemente, brindar alegría pura a aquellos con quienes interactuaba", señala.

Asimismo, dicha publicación apunta que al miembro del elenco de "La Sirenita" "le encantaba entretener, le encantaba hacer sonreír y reír a la gente, y le encantaba amar". Una celebración de la vida que se evidenció en su inolvidable papel en la cinta de Disney de 1989.

Entre el teatro, la televisión y los videjuegos

Nacido en Camden (Carolina del Sur, Estados Unidos), Samuel E. Wright dio sus primeros pasos en la industria del entretenimiento cuando en 1971 participó en el elenco original de "Jesuscristo Superstar", una obra de Broadway dirigida por Andrew Lloyd Webber.

En Broadway también interpretó papeles memorables como el Mufasa en el musical "The Lion King" y William en "The Tap Dance Kid". Ambas interpretaciónes le valieron nominaciones al premio Tony como mejor actor en un musical.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Samuel Wright apareció en diversos programas televisivos, como "The Cosby Show" y "All My Children". Su momento estelar llegó en 1989, cuando Disney lo convocó para ponerle voz a Sebastián, el fiel compañero de la bella Ariel en "La Sirenita".

Repetiría este rol del cangrejo consejero, famoso por su canción "Bajo el mar", en videojuegos y las series de televisión "House of Mouse" y "La Sirenita 2".

