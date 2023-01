Jéssica Cediel lamenta haberse sometido a un levantamiento de glúteos. | Fuente: Instagram | Jéssica Cediel

La modelo y presentadora de televisión colombiana, Jéssica Cediel, contó con detalles cómo fue su proceso de recuperación después de haberse sometido a una cirugía para aumentar los glúteos, decisión que hasta el día de hoy lamenta.

Allá por el 2009, su amigo y cirujano estético, Martín Carrillo, le convenció para hacerse un tratamiento para levantar más el derrier ya que como ella trabajaba con diferentes marcas, “sería un plus para su carrera”.

A sus 27 años, Cediel terminó aceptando hacerse la operación a pesar de que su familia se opuso, y ahora, les da la razón ya que su vida cambió para siempre.

“Él me dijo: ‘Mira, es ácido hialurónico, una sustancia que el cuerpo absorbe en seis meses y no pasa nada’. Le dije a mis padres y me dijeron que no, pero al final y desgraciadamente acepté”, contó en una entrevista que dio a Despierta América.

MALA PRAXIS

Dos años después de ese tratamiento, Jéssica Cediel contó que estaba promocionando ropa interior y al mirarse al espejo, notó que había un bulto en la parte que, pese a los masajes y a la alimentación, no desaparecía.

“Le avisé a una productora que tenía un ‘gordito’ y ella me aconsejó que vaya a Medellín y busque al especialista Oscar Tirado, de quien me dio muy buenas referencias (…). Fui a verlo, me sometió a una cirugía y al otro día, ya sin anestesia, me preguntó asombrado: ‘¿A ti qué te hicieron?’, yo no sabía de qué me hablaba”, comentó la modelo.

Después de que el especialista la calmara, le dijo que no era grasa lo que tenía en los glúteos sino biopolímeros, una especie de plástico líquido. La conductora de televisión le puso al tanto de quién y qué le había puesto en los glúteos.

Sin embargo, el médico comentó que le habían inyectado un ácido que iba a ser absorbido por el cuerpo, pero se usa para tratamientos faciales y en proporciones milimétricas, es riesgoso si se pone en otra parte como en el derrier.

“Es algo que no podía dar marcha atrás ya que estaba dentro de mí y aún sigue porque hay secuelas de eso, pues la piel se me despegaba de la espalda”, dijo Cediel entre sollozos.

CIRUGÍAS DE RECONSTRUCCIÓN

Para recuperar la estructura de sus nalgas, la modelo tuvo que someterse a una serie de cirugías para poder reconstruir esa zona. Después de quedar convaleciente durante muchos meses, fue a buscar a Martín Carrillo para reclamarle por lo que le hizo:

“Cuando me dijeron que me iban a intervenir por tercera vez, lo fui a buscar. Lo único que atinó a decirme fue: ‘Se me olvidó decirte que al año que te hice la cirugía salió un lote de productos falsos, por lo que debió haber sido eso’ (…). Me duele el daño que me hizo y aún más porque no puedo perdonarlo”, agregó.

Después de varios años y tratamientos, hace unos días Jéssica Cediel se animó a mostrar en una historia de Instagram las cicatrices que le dejaron las cirugías. “La amo, gracias a ella sigo viva y mejore mucho mi calidad de vida”, escribió.

