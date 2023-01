La Chilindrina asegura que la pandemia ha afectado su economía. | Fuente: Instagram

La pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado a millones de trabajadores; entre ellos los del sector entretenimiento. María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, también ha sufrido los estragos del aislamiento obligatorio debido a que no puede realizar sus shows.

La actriz mexicana manifestó que pasa por una crisis económica y necesita trabajar nuevamente para pagar sus deudas. Sin embargo, resaltó que no ha despedido a ninguno de sus trabajadores por una razón.

“Yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, dijo a la revista TV Notas.

La Chilindrina tiene 69 años y, por su edad, es considerada como población vulnerable. Para su día a día, su hija es quien realiza las compras de la casa. “Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, aseguró.

PÉRDIDA

En septiembre del 2019, y tras 48 años de matrimonio, María Antonieta de las Nieves perdió a su esposo, Gabriel Fernández, quien por años fungió como la voz en off de los programas del popular Chespirito. Ella guardó las cenizas de su marido en la chimenea, acompañadas por velas y sus santos.

Su matrimonio estuvo caracterizado por ser muy unidos: trabajaban juntos (él era su productor), viajaban y por las promesas cumplidas.

NUEVA EDICIÓN DE SU BIOGRAFÍA

La Chilindrina contó que pronto lanzará una nueva edición de su autobiografía porque quiere incluir más recuerdos con su fallecido esposo.

“Estoy reeditando mi biografía llamada ‘Había una vez una niña en una vecindad’, que ya había lanzado en 2015, pero quiero incluir algunos recuerdos con mi esposo, quien ya cumplió ocho meses de fallecido”, indicó.