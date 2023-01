Miguel Herrán se quiebra al estar en confinamiento por estar cerca de una persona que contrajo la COVID-19. | Fuente: Instagram

Tras estar en contacto con una persona que dio positivo a COVID-19, Miguel Herrán, actor español de “La Casa de Papel” y “Élite”, tuvo que estar en confinamiento para descartar su posible contagio.

Sin embargo, el popular “Río” compartió con sus seguidores cómo está pasando esta situación y confesó que no se siente bien el estar encerrado. En las fotos que compartió se le ve llorando por estar aislado de las personas.

“Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en el momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, escribió en su publicación.

“No soy capaz de controlar absolutamente nada”, continuó. Sin embargo, líneas más abajo agregó que ahora se encuentra bien y si lo hizo público fue una manera de desahogarse. Sus compañeros de la serie “La Casa de Papel” como Úrsula Corberó, le enviaron mensajes de aliento.

ÚLTIMA TEMPORADA DE ‘LA CASA DE PAPEL’

La quinta y última temporada de la ficción de Netflix, creada por Álex Pina, empezó rodaje en agosto pasado y constará de 10 capítulos de una hora para cerrar una historia que traspasa fronteras y convertida en un auténtico fenómeno a nivel mundial.

El elenco no solo grabará en España sino que se trasladará a Dinamarca y Portugal para completar la entrega. Asimismo, se sumaron nuevos nombres al elenco: José Manuel Seda, Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado.

El atraco llegará a su fin y su creador, Alex Pina, tuvo unas palabras al respecto sobre la ficción de Netflix: "Hemos dedicado casi un año a pensar cómo destrozar a la banda. Cómo poner contra las cuerdas al Profesor. Cómo llegar a situaciones irreversibles para muchos personajes. El resultado es la quinta temporada de 'La casa de papel'. La guerra alcanza sus cotas más extremas y salvajes, pero es también la temporada más épica y emocionante".

