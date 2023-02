Televisa no le permitió a Silvia Pinal participar en “La casa de las flores”. | Fuente: Instagram

Luego que la actriz mexicana Silvia Pinal perdiera el contrato de exclusividad con Televisa, la hija mayor de la artista, Sylvia Pasquel, reveló que la cadena de televisión frustró el trabajo de su madre en la serie "La Casa de las Flores" de Netflix.

En ese sentido, Pasquel destacó que la salida de su madre de Televisa sería una oportunidad para trabajar en otras empresas, como la plataforma de streaming.

“A mí me parece que esta es una gran oportunidad para mi mamá, porque al final del día, ella ahora está en la libertad de poderse contratar en cualquier televisora y para cualquier proyecto. Hace un año le hablaron para la serie 'La Casa de las Flores' y pues no la pudo hacer porque no se lo permitieron, por un compromiso laboral que tiene o que tenía con la empresa (Televisa), eso no lo sé”, expresó.

"​Me parece que ahora es una gran oportunidad para ella, cuántas televisoras no quisieran estar trabajando con Silvia Pinal. Es una gran oportunidad para ella el tener la facilidad y la flexibilidad de contratar en las televisoras del mundo. A partir de que se sepa que mi mamá es una actriz libre, podrán contratarla y ofrecerle grandes proyectos", aseguró Pasquel.

Cabe recordar que anteriormente, Silvia Pinal había anunciado su participación en la serie mexicana, producida por Manolo Caro, pero finalmente nunca se concretó.

"Me encantó la idea. Cuando vi que estaba Verónica Castro me dio mucho gusto. Lo vi y dije: ‘Mira qué bonito, qué idea más padre’. Pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, ¡pero sí me tocó!”, aseguró en el show Intrusos, en ese momento.

NO RECIBE DINERO DE TELEVISA

Tras perder la exclusividad con Televisa, Silvia Pinal aseguró que no se quedará con los brazos cruzados, pero no tomará medidas legales: “Tampoco puedes ir contra la corriente, creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si fuera una limosnera ¿verdad?”, comentó.

Por otro lado, la exconductora de “Mujer, casos de la vida real”, recordó que ella formó parte del canal cuando ni siquiera tenía ese nombre, sino que era XEQ. No obstante, cree que su pérdida de exclusividad se dio por la pandemia.

“Es mi compañía, imagínate si me voy a salir, tampoco voy a estarme peleando con la gente, Dios dirá, y pues que nos ayude para seguir viviendo y seguir sacando las cosas bien y sigamos triunfando con la compañía. Seguimos creciendo, teniendo amistad, apoyo y pues ni modo, las cosas cambian y tenemos que aguantarnos”, dijo.

Te sugerimos leer