La pareja se habría dado un break tras dos años de relación. | Fuente: Instagram.

La famosa integrante del clan Kardashian Kylie Jenner y el padre de su hija Stormi, el rapero Travis Scott están tomándose un tiempo separados, debido a que tendrían problemas de confianza tras rumores de una supuesta infidelidad.

“Se están tomando un tiempo pero aun no han terminado definitivamente”, dijo una fuente cercana a Jenner a la revista People. “Todavía tienen problemas de confianza, que han surgido debido al estrés ocasionado por sus estilos de vida”, aseguró.

La pareja, que tiene una pequeña hija de un año, parece haber decidido tomarse un break, es por ello que Kylie acudió sin Scott a la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin, solo en compañía de su hermana Kendall y su pequeña hija.

La modelo de 22 años y el músico de 28 todavía no han confirmado públicamente su separación, sin embargo, la última vez que fueron vistos juntos fue durante la premier del documental del rapero en Netflix: “Travis Scott: Look Mom I Can Fly”, el pasado 28 de agosto.

Stormi nació el 1 de febrero del 2018. | Fuente: Instagram

Cabe mencionar que el documental del rapero muestra cómo es su vida como músico y de qué manera se dio su ascenso a la fama. Además, narra episodios de su romance con Jenner y su camino a la paternidad de la pequeña Stormi.

Esta noticia llega luego de que, hace dos meses, la pareja fuera captada celebrando por todo lo alto el cumpleaños de Kylie Jenner en Italia, en donde fueron captados bailando salsa. Además, ambos habían aparecido en la portada de la última edición de la revista Playboy “Pleasure Issue”, en donde la famosa modelo aseguró que siempre ríen antes de entrar en conversaciones “serias”.

