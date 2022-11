Kylie Jenner llegó a sus 23 años y celebró esta fecha acompañada de su familia. | Fuente: Instagram / Kylie Jenner

Si fuese otro año, Kylie Jenner habría celebrado su cumpleaños con una fiesta a todo dar a la que hubiesen asistido varias celebridades. Sin embargo, este 2020, la pandemia del nuevo coronavirus hizo que la menor del clan Kardashian-Jenner festejara esta fecha sin mucho aspaviento.

Y es que, según dejó entrever a través de sus redes sociales, la socialité llegó a los 23 años el pasado 10 de agosto acompañada de su familia. Así lo dio a conocer a través de una serie de publicaciones compartidas en Instagram, donde tiene 189 millones de seguidores.

En la primera de ellas, se mostró agradecida con quienes la siguen en esta red social. “¡23! Gracias a Dios por un año más. Las bendiciones y lecciones... estoy aquí para todo y muy agradecida por todos y cada uno de ustedes”, escribió.

Más adelante, compartió una fotografía que enterneció a todas las personas que están al tanto de su vida en Instagram. No era para menos: en ella, Kylie Jenner aparece junto a su pequeña hija Stormi mirando una torta. “El mejor regalo de todos”, escribió en la leyenda.

23 AÑOS FRENTE A LAS CÁMARAS

Criada en medio del asedio de la prensa rosa, Kylie Jenner nació un 10 de agosto de 1997. Su primer acercamiento a los medios ocurrió en el 2007, cuando a sus 10 años apareció en “Keeping Up With The Kardashians”, el reality que sus hermanas protagonizaban y que está próximo a alcanzar sus 18 temporadas.

Hija de la exatleta Caitlyn Jenner y la representante Kris Jenner, Kylie tiene una hermana mayor Kendall y una medio hermana llamada Cassandra, aunque por parte de su madre tiene a sus famosas medio hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian.

Su vida sentimental, expuesta constantemente ante cámaras, tuvo protagonistas controversiales. Fue el caso de Tyga, con quien tuvo una relación desde el 2014 al 2017. En abril de este último año, empezó un romance con el rapero Travis Scott, con quien tuvo a su hija Stormi.

Aunque a la fecha se encuentra separada de Scott, Jenner mantiene un vínculo de amistad con el rapero debido a la bebé que tienen en común.

