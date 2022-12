Kristen Stewart revela detalles sobre su relación con Robert Pattinson | Fuente: Instagram

Robert Pattinson y Kristen Stewart crecieron en los sets de grabación. Mientras que Pattinson interpretaba a Cedric Digory en la saga de Harry Potter, Kristen Stewart se hacía un lugar en el mundo del cine desde muy pequeña, con su actuación en “La habitación del pánico” y “La Casa”, entre otras producciones en las que tuvo papeles secundarios.

La fama desbordada llegó, no obstante, con el estreno de la primera película de la saga de “Crepúsculo”, en la que Kristen interpretó a una tímida joven que se muda a un nuevo pueblo junto a su padre y Robert, que encarna a un vampiro poco común que queda perdidamente enamorado de Bella cuando la conoce.

En el 2008, el romance de la pantalla grande se trasladó a la vida real, luego de que la pareja confirmara su vínculo amoroso. No obstante, la relación terminó entre rumores de infidelidad por parte de Stewart, luego de que salieran a la luz varias fotografías suyas besando al director de la película “Blancanieves y la leyenda del cazador”, Rupert Sanders.

Es sobre su primera relación en el foco del público que ha hablado la actriz en declaraciones a People. “Cuando Rob y yo estabamos juntos, no teníamos ningún ejemplo a seguir. Se nos quitó mucho, tanto así que decidimos no hablar sobre el tema, porque era algo nuestro”, contó.

Recordemos que, en el 2016, Stewart aseguró que los medios tuvieron un papel significativo en su ruptura con Pattinson, ya que los paparazzis no los dejaban en paz. Tras el escándalo con el director Rupert Sanders la pareja rompió, para luego reconciliarse y terminar definitivamente en el 2013.

“La gente quería tanto que Rob y yo estemos juntos que nuestra relación se convirtió en un producto”, dijo en declaraciones a The New York Times Style Magazine. “Ya no era la vida real y era asqueroso para mí. No quería esconder quien soy ni lo que hago con mi vida. Lo que pasa es que no quiero formar parte de una historia que le sirva al entretenimiento de las personas”, aseguró.

SU MEJOR MOMENTO

La ruptura de la actriz con Pattinson la llevó a aprender mucho, tanto así que contó a la revista Harper’s Bazaar UK que “mientras se volvía más adulta, la vida se hacía más fácil”. Esto la ha llevado también a ser sincera sobre su orientación sexual: en el 2017, Stewart reveló que era “muy gay”, aunque no es fanática de las etiquetas.

“La evolución es algo extraño; todos nos estamos convirtiendo en personas increíblemente ambiguas y eso es lo asombroso”, comentó.

Con el pasar de los años, Stewart tuvo relaciones sentimentales con la modelo Stella Maxwell; ha sido vista paseando de la mano con la bloguera de moda Sara Doinkin. La última mujer con la que se la vinculado es Alicia Cargile, la primera mujer con la que la actriz admitió ser pareja.

Kristen Stewart | Fuente: Instagram

