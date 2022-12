Kim Kardashian y sus hijos se contagiaron de la COVID-19 | Fuente: Kim Kardashian

En el avance del “Keeping Up With The Kardashians” la popular figura de televisión reveló que ella y sus cuatro hijos se contagiaron de coronavirus y lo mal que se sintieron los días de aislamiento.

Kim Kardashian comentó que el primero en dar positivo a la COVID-19 fue su hijo Saint, de cinco años, tras ser contagiado por un compañero de su escuela.

“Alguien en la escuela dio positivo y mi hijo estaba cerca de ellos... Saint tiene COVID, y estoy realmente preocupada por él. Estaba llorando y tosiendo sobre mí”, comentó Kardashian en el avance.

Luego, se confirmaría que tanto ella como su hija mayor North, de 7 años, cayeron enfermas. Ambas se tomaron la prueba antes de ir a dormir y cuando despertaron conocieron la mala noticia. También relató algunos de los síntomas que tuvo que superar: fueron malestar corporal y dificultad para respirar.

Sus otros dos hijos con el rapero Kanye West, de quien se está divorciando, Chicago y Psalm de 3 años y 19 meses, respectivamente, también dieron positivo pero sus síntomas fueron mucho más leves.

Kim Kardashian se ha dedicado a desmentir que ella y su familia hayan contraído el coronavirus semanas atrás, durante las celebraciones por su cumpleaños en el que invitó a toda su familia a una isla.

