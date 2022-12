Kim Kardashian revela las razones de su divorcio con el rapero Kanye West | Fuente: Instagram

En un nuevo episodio de “Keeping Up With The Kardashians”, la influencer Kim Kardashian habló sobre las razones del pedido de divorcio a su aún esposo Kanye West, quien en los últimos días fue captado en Francia junto a la modelo Irina Shayk deslizándose un posible romance.

En la conversación, Kim Kardashian se sinceró con su madre Kris Jenner y reveló que últimamente ya no sentía una conexión con Kanye West. Ella explicó que si bien es consciente de todos los lujos que goza y de sus logros estos últimos años, no siente que tenga un compañero con quien compartirlos.

“Siento que he trabajado tan duro en la vida para lograr todo lo que quería y he estado a la altura de mis expectativas y logrado 10 veces más de lo que pensaba que era humanamente posible, pero no tengo una persona con quien compartir eso”, confesó Kim Kardashian.

Lo que espera de un compañero

La socialité también comentó que en cierto sentido, envidia a sus hermanas Khloé y Kourtney quienes son constantemente acompañadas por sus parejas a hacer cosas tan sencillas como hacer deporte.

“Todos los días Khloé, Tristan y yo entrenábamos a las 6 a.m., los tres, y yo estuve completamente sola durante ocho meses en cuarentena y tenía tanta envidia de eso, de esas pequeñas cosas que no tengo. Tengo todo lo extravagante que te puedas imaginar y estoy agradecida por eso, pero creo que estoy lista para las experiencias más pequeñas que creo que significarán mucho”, señaló Kim Kardashian.

Por eso, luego de cumplir 40 años se habría dado cuenta de que no quería pasar su vida con una persona que no la apoyaba.

“Después de cumplir 40 me di cuenta de que no quiero un esposo que vive en un estado completamente diferente. Pensé: 'Oh, Dios mío, es cuando nos llevamos mejor', pero eso es triste para mí y eso no es lo que quiero. Quiero a alguien con quien tenga los mismos programas favoritos. Quiero a alguien que quiera hacer ejercicio conmigo”.

Luego de estas declaraciones, Kanye West dejó de seguir a Kim Kardashian y a toda su familia en redes sociales.

