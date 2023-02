Kanye West sorprendió a Kim Kardashian con un holograma de su padre fallecido en su cumpleaños. | Fuente: Composición

Kim Kardashian estuvo de cumpleaños y celebró sus 40 años junto a su familia en una isla privada. Sin embargo, no pudo contener la emoción al compartir con sus seguidores el regalo que le hizo su esposo Kanye West.

A través de su cuenta de Twitter, la celebridad publicó un vídeo donde sale su padre, Robert Kardashian, en forma de un holograma. Como se recuerda, el abogado falleció en el 2003 cuando su hija tenía 23 años.

“Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más amable de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. ¡Es tan realista! Lo vimos una y otra vez llenos de emoción”, se lee en el mensaje.

Kardashian aseguró que no pudo contener las lágrimas y le agradeció a su esposo por este regalo inolvidable.

“Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y para mis hermanas, mi hermano, mi madre y mis amigos más cercanos. Muchas gracias, Kanye, por este recuerdo que durará toda la vida”, escribió.

En el vídeo se puede ver a Robert Kardashian dejándole un mensaje a Kim por su cumpleaños y le dijo que le cuidaba desde el cielo:

“Estoy orgulloso de la mujer que te has convertido. La más hermosa cosa que he visto es a ti crecer en familia... Eres la mejor madre del mundo y la más perfecta”, afirmó el holograma a la familia.

La protagonista de "Keeping Up with the Kardashians" recordó cuán importante es valorar cada día “en su plenitud” por la llegada de la pandemia: “Hasta que llegó la COVID-19, no creo que ninguno de nosotros supiera apreciar el sencillo lujo que suponía poder viajar y reunirte con la familia y los amigos en un ambiente seguro”, señaló.

