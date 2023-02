La socialité del clan Kardashian reveló que tuvo el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Khloé Kardashian tuvo COVID-19, así lo dio a conocer la socialité y su familia para el programa reality “Keeping Up With the Kardashians”. En un adelanto del siguiente episodio, aparecen la propia empresaria, su hermana Kim Kardashian y su madre Kris Jenner hablando sobre este inesperado contagio en la familia.

“Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, solo porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso”, expresó la esposa de Kanye West al comienzo del video. “Llamé a todos los doctores tratando de encontrar a alguien que pueda ayudarla”, añadió Jenner.

En plena pandemia, “Keeping Up With the Kardashians” ha seguido adelante con su última temporada al aire y no faltaron las crisis familiares en esta entrega. Esta vez, el nuevo coronavirus tocó las puertas del millonario clan Kardashian y afectó a Khloé, una de las hermanas más famosas.

HABLA DE SUS SÍNTOMAS

Desde su confinamiento en casa, Khloé Kardashian confirmó que había dado positivo a la prueba de COVID-19 y reveló cuáles fueron sus síntomas. Normalmente, la presentadora y modelo estadounidense sufre de migrañas, pero el dolor de cabeza se sintió diferente y esa fue una señal que alarmó a sus parientes.

“Acabo de enterarme que tengo coronavirus, He estado en mi cuarto, voy a estar bien, pero ha estado bastante mal durante un par días. Vomitando, temblando, calor y frío. Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”, contó la integrante del clan Kardashian.

En la fecha que se grabó el clip de “Keeping Up With the Kardashians”, la socialité de 36 años anunció estar recuperándose y pidió a sus seguidores que se cuiden durante la crisis de salud, porque el virus puede afectar gravemente a quien lo padece. “Todavía no me ha recuperado por completo, pero déjenme decirles que esa m***** es real. Todos vamos a superar esto”, finalizó.

