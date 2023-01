Kevin Spacey ha enfrentado más de una docena de denuncias por agresión sexual. | Fuente: EFE

Con la reciente noticia del suicidio del escritor Ari Behn, quien estuvo casado con la princesa Marta Luisa de Noruega, su nombre se une al de otro hombre que denunció por acoso sexual al actor Kevin Spacey y falleció este año. Desde el 2017, el recordado actor de "House of Cards" ha enfrentado más de una docena de denuncias en su contra, todas las cuales él ha negado. Estos son los casos de los denunciantes que han fallecido.

El escritor Ari Behn estuvo casado con la princesa Marta Luisa de Noruega. Se suicidó a los 47 años. | Fuente: Europa Press

BEHN Y SU DENUNCIA POR TOCAMIENTOS INDEBIDOS

Ari Behn estuvo casado con la princesa Marta Luisa de Noruega hasta el 2016, cuando se separaron. Un año después, en medio del escándalo por los supuestos abusos cometidos por Spacey, el escritor relató un momento incómodo que vivió con el actor.

Sucedió durante una cena por el Premio Nobel de la Paz en 2007 y ambos se encontraban en el concierto en el Oslo Spektrum. "Tras el espectáculo estábamos conversando. Él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: 'oye, salgamos a fumar un cigarrillo', y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa", explicó en una entrevista con P4 Radio Chanel.

Él salió del paso respondiendo "quizá más tarde". El exprotagonista de "House of Cards" no respondió a la acusación.

Ari Behn se suicidó, a los 47 años, lo que dejó conmocionados a su antigua familia política. "Ari ha sido una parte importante de nuestra familia durante muchos años, y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos de él. Lamentamos que nuestras nietas [deja tres hijas] hayan perdido a su amado padre", dijeron, en un comunicado, los reyes noruegos Harald y Sonia Ari.

Desde el 2017, Kevin Spacey ha enfrentado más de una docena de denuncias en su contra. Él ha negado todas. | Fuente: EFE

LA DENUNCIA DEL MASAJISTA

Un masajista acusó a Kevin Spacey por agresión sexual en 2016 y llevó la demanda hasta la corte. Él falleció, en setiembre del 2019, manteniendo su identidad en el anonimato.El hombre, apodado judicialmente como 'John Doe', aseguró que había sido forzado por el actor de "House of Cards" para que le tocara los genitales en dos ocasiones durante una sesión de masajes. Siempre, según su relato, el actor intentó besarle y le ofreció sexo oral, por lo que decidió irse del lugar pese a que el intérprete trató de impedir su salida.

En mayo, un juez federal permitió que el caso continuara aunque la defensa de Kevin Spacey objetó que la acusación pudiera refugiarse bajo el anonimato. En setiembre, a un mes de que las partes llegasen a un plan para proceder en la demanda, se anunció que el masajista había fallecido.

LA CAMPAÑA DE LA ENFERMERA

Por otro lado, en el 2009, la enfermera Linda Culkin ─que padecía problemas mentales─ escuchó de un paciente cómo Kevin Spacey lo acosó sexualmente.

Ella emprendió una campaña de denuncia, en las redes sociales, y luego lo empezó a acosar hasta el punto de enviarle amenazas de bomba.

En el 2012, fue arrestada por acosar al ganador del Oscar y, dos años después, fue condenada a 51 meses de prisión. El 25 de febrero del 2018, Linda Culkin caminaba hacia su casa cuando un auto la atropelló. Murió a los 59 años.

