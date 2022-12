Kendall Jenner se rehusó a conocer a Brad Pitt. | Fuente: Instagram

Los fanáticos del actor Brad Pitt se sorprendieron al verlo, el pasado 30 de agosto, en el evento de servicios dominicales organizado por el rapero Kanye West, esposo de Kim Kardashian.

Pero no han sido los únicos deleitados con su presencia. Durante una entrevista en el programa “The Tonight Show”, con Jimmy Fallon, una de las menores del clan Kardashian, Kendall Jenner, reveló que estaba tan emocionada de ver a la estrella de cine que entró en pánico y huyó del lugar.

“Literalmente me fui temprano”, explicó la modelo y aseguró que Brad Pitt ya había acudido anteriormente a los eventos de servicio de Kanye West. Pero este fue el primer fin de semana en el que coincidían. “Acabo de ver ‘Once Upon a Time in Hollywood’ y fue excelente. Él solo se vuelve mejor con la edad, entonces pensé ‘tengo que irme’”, contó.

Kendall Jenner aseguró que no quiso presentarse ante el actor debido a la gran admiración que le tiene. “¿No hay un dicho que dice: ‘nunca conozcas a tu superhéroe favorito’ o algo así? No lo sé, solo lo amo tanto que pensé ‘voy a dejar esto acá y partir’. ¡Me pongo tan nerviosa!”, reveló.

Por otro lado, la modelo, de 23 años, comentó que, ahora que Brad Pitt se separó Angelina Jolie, le gustaría verlo en una cita nada menos que con la cantante Rihanna, porque ambos son muy bien parecidos.

