Keanu Reeves vuelve a ganar aplausos. En más de una ocasión, el actor no solo ha demostrado ser un excelente talento de Hollywood, sino también una gran calidad de persona. Con muy poco gusto por la fama -pese a haber protagonizado éxitos como “Matrix” y “John Wick”- las historias que lo rodean están repletas de nobleza y buenas acciones.

Esta vez, fue el turno de Octavia Spencer. La artista, conocida por “La forma del agua” y “Ma”, contó una anécdota que nadie hubiese imaginado. No es secreto que ella y Reeves tienen una relación de amistad, incluso, la actriz ha seguido de cerca su carrera y celebra sus éxitos.

Repasando su trayectoria, Spencer empezó en la actuación con un rol secundario en “Tiempo de matar” y luego tuvo su paso por la televisión con participaciones eventuales en series como “Los expedientes secretos X” y “Malcom in the Middle”. Sin duda, su personaje para “Historias cruzadas” fue el que la llevó a la fama, luego de ganar un Oscar por Mejor Actriz Secundaria en el 2011.

UN ENCUENTRO DE HACE 25 AÑOS

Mucho antes de su éxito, la situación era diferente y la actriz afroamericana todavía no era tan conocida en la industria cinematográfica. Con el estreno “Matrix” (1999), un joven Keanu Reeves se convertía en la celebridad del momento por interpretar a Neo, el protagonista de la trilogía.

“Hace unos 25 años, 'Matrix' acababa de estrenarse. Iba de camino a recoger un guion para leerlo para una audición. Así que realmente no estaba usando ropa interior, estaba usando pantalones y mi camiseta favorita de fútbol americano universitario. Estaba gastada, era transparente. Y mi auto no había sido lavado porque siempre aparcaba debajo de los árboles, había excremento de pájaros por toda la parte trasera”, empezó Octavia Spencer en conversación con Graham Norton.

“Y se averió en esta zona pomposa de Beverly Hills. Había un café y toda esta gente estaba sentada y los autos pitaban. Nadie me ayudaba”, agregó. De pronto, la actriz reveló una de las anécdotas que demuestran la humildad y buenas intenciones de Reeves desde sus inicios.

“Aparece un sujeto con gafas de sol y su casco de motociclista y supe de inmediato que era Keanu Reeves. Y yo, por supuesto, me estaba volviendo loca. Entonces pensé que iba a entrar en el auto, me puse detrás del auto para empujar, pero él dijo: ‘No, te voy a empujar fuera de la calle, tú súbete’. Así que me empujó y luego, por supuesto, cuando la gente vio que estaba ayudándome, todos vinieron a ayudar”, contó.

Tras más de dos décadas, el actor de "Matrix" se ha ganado el cariño no solo de su público, sino también de sus compañeros en el cine. Sus actos definitivamente hablan por él.

