Katy Perry se viste de jabón antibacterial en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

La cantante Katy Perry subió unas fotos a sus redes sociales donde está vestida de jabón antibacterial para un programa especial de “American Idol”, además, la artista busca concientizar el uso de este producto para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

La intérprete de “Roar” sigue trabajando desde su casa en el espacio de canto que se transmite por la cadena ABC, así que publicó esa imagen en alusión al capítulo nuevo: “¿Cómo continuará ‘American Idol’? Voy a juzgar desde California con Lionel Richie, Luke Bryan y Bobby Bones ¡Los concursantes actuarán en su casa!”, se lee en la publicación.

Debido a su embarazo avanzado, Katy Perry continúa laborando como jurado y dio un gran mensaje para todos los fanáticos que están conectados con “American Idol” para crear conciencia sobre el uso del jabón antibacterial.

Además, la cantante estadounidense, de 35 años, señaló que el 10% de las ganancias que obtenga con su línea de zapatos, Katy Perry Collections, será donado para ayudar a víctimas de la COVID-19.

“¿Quién dice que no te puedes ver linda mientras estás aburrida en casa? Y no olviden que el 10% de cada compra estará siendo donada a la organización Baby2Baby para apoyar sus esfuerzos por brindar material de ayuda esencial a niños y familias afectadas por la COVID-19”, escribió en la red social.

Katy Perry mostró parte de su colección, en la que se aprecian unas coloridas sandalias y una cartera fucsia, que ella misma realiza como parte de su faceta de empresaria.

Katy Perry es una de las grandes estrellas del pop en la actualidad. Su exitosa carrera comenzó a destacar con el disco "One of the Boys" (2008) y su último trabajo hasta la fecha es "Witness" (2017).

