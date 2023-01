Katy Perry se mostró agradecida con el regalo que Taylor Swift le hizo a su bebé. | Fuente: Composición

El pasado 27 de agosto, Katy Perry y Orlando Bloom se convirtieron en padres por primera vez luego de que la cantante diera a luz a la pequeña Daisy. Un nacimiento esperado por todos sus fans y, también, por las amistades de la pareja, entre quienes está Taylor Swift.

De allí que la intérprete de “Love Story” tuviera un detalle con la bebé recién nacida. Tal y como mostró Perry a través de sus redes sociales, Swift le obsequió una manta a su pequeña hija con el nombre de Daisy Bloom bordado a mano por la misma cantante.

Desde su cuenta de Instagram, la integrante del jurado de “American Idol” compartió una fotografía del regalo con la siguiente leyenda: “La bebé adora su manta bordada a mano de la señorita Taylor Swift. Espero que sea una que ella arrastre durante años… que guarde en su bolsillo hasta que sea adolescente”.

Pero eso no fue todo. El presente vino junto con un mensaje escrito a puño y letra por la misma Taylor Swift. “Katy y Orlando, mi más preciada posesión siempre fue un pequeño trozo de seda”, se puede leer.

EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO

La cantante Katy Perry y su pareja, el actor Orlando Bloom, se convirtieron en padres de una niña, a la que han llamado Daisy Dove Bloom. Una feliz noticia que ambos han querido comunicar a través de la cuenta de Instagram de Unicef.

"¡Bienvenida al mundo, Daisy Dove Bloom! Nos sentimos honrados de presentarles al nuevo pedacito de alegría de los Embajadores de Buena Voluntad Katy Perry y Orlando Bloom", inicia el mensaje.

"'Estamos llenos de amor y asombro por la llegada sana y segura de nuestra hija’, nos dijeron Katy y Orlando”, continúa la publicación que se ha colgado en las redes.

La cantante, de 35 años, anunció su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su nueva canción "Never Worn White" en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.

