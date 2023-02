¡Vuelven a ser amigas! Katty Perry cuenta cómo se reconcilió con Taylor Swift. | Fuente: Composición

Katty Perry y Taylor Swift se han convertido en noticia luego que la intérprete de “I Kiss a girl” revelara, en entrevista con The Kyle & Jacckie O Show, que ya hicieron las paces. Algo que quizá parecía imposible después de tanto tiempo.

Katty Perry contó que el acercamiento surgió tras coincidir en varios eventos. Sin embargo, el momento en que se armó de valor fue cuando Swift inició su gira mundial Reputación, en el que aprovechó en enviar una ramita de olivo a su examiga y una nota donde se disculpaba por todo lo que había ocurrido y decirle que siempre estaría para ella.

“Simplemente pensé que ella estaba a punto de embarcarse en algo nuevo y grande y que necesitaría apoyo. De hecho, yo estaba acabando mi gira y me di cuenta de cuantas cosas tenemos en común”, relató.

EL FACTOR DEL GATO

“Y quizá hay cinco personas más en el mundo que pueden tener el mismo tipo de conversaciones que tenemos, o que pueden entender de donde venimos y que deberíamos celebrar que tenemos en común y nuestra amistad y que podemos estar ahí la una para la otra”, añadió.

Desde entonces, Katty Perry y Taylor Swift intercambiaron números de teléfonos, retomaron la comunicación de manera más seguida, generando que la amistad vuelva a florecer. Luego Swift le invitó a su casa, pero la intérprete de “I Kiss a girl” aceptó con una condición: dejarle carga a su gato.

“Me invitó a su casa y me hizo unas galletas y me las llevé a mi casa. [Pero] Le dije: ‘la única forma de que yo vaya a tu casa es que pueda cargar a tu gato nuevo”, comentó Perry al citado medio de comunicación.

De esta manera, ambas han dejado claro que la verdadera amistad siempre prevalece y que el rencor no lleva a ningún lugar. Por ello, Taylor Swift no tuvo ningún problema a que Katty Perry sea parte del videoclip de "You Need to Calm Down".

