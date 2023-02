Katia Condos y Federico Salazar donaron sangre por tragedia en Villa El Salvador. | Fuente: Instagram

Katia Condos y Federico Salazar demostraron que todos podemos ayudar de poco en poco, después de que ambos donaran sangre para los afectados por la tragedia en Villa El Salvador. A través de sus redes sociales, la actriz dejó en claro que hacía público su apoyo para motivar a sus seguidores a hacer lo mismo. El pasado jueves 23 de enero, una fuga de gas proveniente de un camión cisterna provocó una gran explosión en el distrito.

“Siempre he pensado que la ayuda no se cuenta. La ayuda en silencio, siempre me ha parecido lo mejor. Pero en este caso, considero que es una motivación para todos ver cómo los demás dan su granito de arena. Lo hicimos Fede y yo, fue súper rápido”, escribió Katia Condos en Instagram. En la fotografía se puede observar a ella y su esposo, el periodista Federico Salazar, donando sangre.

En esa misma línea, la actriz invitó a todos a seguir el ejemplo para poder dar la mano a los afectados de Villa El Salvador. Además, reiteró a sus seguidores en que se trata de un proceso simple, rápido y, por lo tanto, no deberían tener temor a las donaciones de sangre.

“Nos sentimos muy bien porque seguimos todas las recomendaciones que las encuentran deslizando hacia la izquierda. Para todos aquellos que no han donado por temor, no pasa nada, aquí nos ven bien tranquilos y con el corazón lleno por haber ayudado. ¡A donar todos se ha dicho!”, agregó.

Te sugerimos leer