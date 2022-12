La cantante Karol G recibió una ola de críticas al expresar sus opiniones sobre el racismo. | Fuente: EFE

Karol G opinó sobre el racismo en Twitter, pero sus comentarios fueron criticados en las redes sociales. En medio de las protestas en Estados Unidos —a causa de la muerte de George Floyd—, la cantante colombiana compartió una fotografía de su perro, donde comparaba las razas con los colores de la mascota.

“El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos #BlackLivesMatter”, se lee en la publicación de Karol G que indignó a muchos usuarios en las redes sociales. Al cabo de unas horas, el tuit fue retirado por la artista. Sin embargo, este no es el único mensaje que ha llamado la atención de los cibernautas en contra del racismo.

Karol G y su polémico tuit sobre las razas. Posteriormente, la publicación fue eliminada de la red social. | Fuente: Captura de pantalla

Anteriormente, la intérprete de “Tusa” se preguntaba la razón detrás de la división de las razas en la humanidad. “No sé a quién se le ocurrió dividir a la sociedad por ‘Razas’ Usted no tiene un amigo blanco, un primo negro o un compañero caucásico. Usted tiene un amigo, un primo y un compañero”, expresó en su perfil en Twitter.

Por ello, los usuarios la acusaron de no visibilizar el racismo por lo que realmente es, e ignorar la presencia de las diferentes etnias en el mundo.

LA DISCULPA DE KAROL G

Tras eliminar la fotografía, Karol G asumió el error, tras aceptar que la forma cómo expresó su opinión no fue la más adecuada. A través de un mensaje en Twitter, la cantante latina volvió a referir que para ella solo existe una sola raza y no entiende por qué existe el racismo.

“Me equivoqué y quiero aclara que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada viendo la gravedad de la situación… Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en cómo lo expresó no estuvo bien”, expresó la colombiana de 29 años.

“Me solidarizo con Black Lives Matter porque NADIE debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o pertenecer a un grupo minoritario y APOYO las protestas y las acciones que se están tomando para poner un fin al racismo y abuso de poder”, concluyó Karol G en las disculpas a sus fans.

