Muchos rumores surgieron tras la salida permanente de Karina Rivera de uno de los programas infantiles más populares de la televisión peruana: “Karina y Timoteo”, del que fue animadora principal por cuatro años.

A casi 20 años de su salida, Rivera fue entrevistada con un programa online y reveló todos los detalles de su separación. De acuerdo con la animadora, debido a que se encontraba embarazada y daría a luz, María Pía Copello la reemplazaría por un periodo de tiempo.

Esto no sucedió así, pues Copello se quedó en América TV por siete años. "Me dijeron: ‘no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó la animadora a Action Media Web.

Asimismo, Rivera aseguró que no fue comunicada por la producción sobre su separación total del programa. A pesar de ello, asegura no tener ningún resentimiento con Copello. "A mí no me habían dicho que no iba a volver, di a luz y el siguiente sábado el programa se llamó ‘María Pía y Timoteo'", dijo.

"Vi que llegó en una nave creo, se quitó un casco y ya no vi más [...] la reacción de Timoteo fue que se enamora de ella (María Pía), y yo sentí un puñal, me dolió tanto. Que yo dije: ‘ok, no van a seguir con esto’”, agregó.

