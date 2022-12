Kalimba habló sobre la pandemia | Fuente: Instagram

Kalimba, el cantante mexicano, se refirió a la crisis que atraviesa el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus y contó cómo está la situación en su país.

"Aquí, levantaron la cuarentena el lunes pasado, y tengo que admitir que no estoy cien por ciento seguro si debieron haberlo hecho, pero bueno, ahora está en nosotros los ciudadanos seguir las normas", expresó en el programa "América Hoy".

En esa línea, Kalimba hizo un llamado a cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio de la COVID-19, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

"De preferencia, los que no tengamos una razón para salir, pues no salgamos. Para todos, no salgamos sin tapabocas, mantengamos la distancia, esto debe ser una constante", recalcó.

De otro lado, el intérprete se mostró emocionado por el lanzamiento de su nuevo sencillo y aseguró que este tema gustará mucho al público peruano. Asimismo, indicó que espera visitar muy pronto nuestro país.

"Estoy produciendo mucho, saqué un sencillo nuevo, se llama 'Una canción así', la verdad está bien rico y creo que en Perú les va a gustar un montón, un día salí en Perú y vi que disfrutan mucho de la buena música", señaló.

"La gira sigue planeada, ahora está en stand by, pero cuando nos den luz verde continuamos. Quiero ir a Perú porque es como mi segundo hogar. Regresaré prontito", concluyó Kalimba.

