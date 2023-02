Kalimba confesará lo que vivió tras la denuncia por abuso sexual en un libro. | Fuente: Instagram

Hace diez años, Kalimba fue acusado de haber abusado sexualmente de una joven por lo que pasó un tiempo en prisión. Después de tanto tiempo, el cantante mexicano ha optado por contar su verdad en un libro donde asegura que habrá evidencia que demostrará su inocencia.

Cabe resaltar que hace unas semanas, Alberto Woolrich, su abogado, contó que el juez Alberto Woolrich le pidió un millón de dólares a su patrocinado para que agilice las cosas y salga de prisión.

Por ese motivo, Kalimba decidió dar una conferencia de prensa para hablar sobre lo que pasó en la cárcel: “Lo necesitaba en corazón. Quedarte algo guardado durante diez años es horrible. Se te acumula”, comentó.

“La verdad siento que la gente se quedó con una idea de lo que pasó, yo quería decir ‘no, esto es lo que de verdad pasó’”, dijo a los periodistas. Asimismo, afirmó que en el libro que está escribiendo lo publicará cuando se sienta listo.

“Mis hijos están creciendo y creo que les estoy enseñando, uno, a que sepan ser sabios de cuándo abrir la boca y cuándo no; sepan ser sabios de cuando defenderse. Yo no ataco, solo me defiendo. No quiero que las personas que empiecen a hablar con mi hija, por ejemplo, que tiene 12 años le cuenten una historia equivocada”, explicó.

SOBRE LA PANDEMIA

Kalimba, el cantante mexicano, se refirió a la crisis que atraviesa el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus y contó cómo está la situación en su país.

"Aquí, levantaron la cuarentena el lunes pasado, y tengo que admitir que no estoy cien por ciento seguro si debieron haberlo hecho, pero bueno, ahora está en nosotros los ciudadanos seguir las normas", expresó en el programa "América Hoy".

En esa línea, Kalimba hizo un llamado a cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio de la COVID-19, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Te sugerimos leer