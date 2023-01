EXO cumple 8 años de carrera artística y recibieron comentarios de felicitación por parte de sus fanáticas. | Fuente: Instagram

El grupo de K-pop EXO, está cumpliendo ocho años de creación y dos de sus integrantes, Kai y Chanyeol escribieron emotivos mensajes en sus redes sociales recordando los inicios de la banda.

Estos artistas surcoreanos cuentan con millones de seguidores y han querido conmemorar por octava vez este 8 de abril. Kim Jongin, más conocido como Kai, recordó con una foto inédita a EXO cuando pisaron por primera vez el escenario en el 2012.

El bailarín se emocionó mucho al mostrar la imagen ya que en ese entonces tenía 19 años y su apariencia juvenil hacía suspirar a más de una fanática. Además, aseguró que era muy tímido cuando daba entrevistas pero con el paso del tiempo se fue acostumbrando.

En la descripción, Jongin escribió: “Siempre les extraño”. Por otro lado, su compañero Chanyeol envió un saludo a sus seguidores con una foto donde mostraba su frondosa cabellera en ese entonces y escribió: “¿Conocen esta fecha? #0408”.

También puso en sus historias de Instagram lo siguiente: “Felicitaciones a EXO y EXO-L por el octavo aniversario. We are one! Gracias. Los amo”.

El líder del grupo, Kim Junmyeon subió una foto con una torta y con una vela de número 8 en alusión a los años de la banda: “Gracias a todos. Sigamos amándonos por otro número infinito de años”.

En Twitter, las fanáticas volvieron tendencia el hashtag #8ternitywithEXO donde dejaron miles de mensajes de felicitación a los integrantes del grupo.

EXO CONTRA EL CORONAVIRUS

El integrante del grupo de K-pop EXO, Lay Zhang, mostró a sus seguidores la canción que creó para las personas que están contagiadas de coronavirus en China y en varios lugares del mundo.

El cantante lanzó el tema “It Will be fine” pensando también en las personas que están tratando de combatirla como los médicos. Este himno ha sido creado especialmente para ellos y lo hizo saber a través de sus redes sociales:

“Esta canción es como el sol y está llena de esperanza. Quiero dedicarla a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla y amigos que resisten la enfermedad. Saldremos de esto juntos”.