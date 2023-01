Justin Bieber y Hailey Baldwin contrajeron matrimonio el 30 de septiembre de 2019. | Fuente: Instagram

Detrás de "Justice", su sexto álbum de estudio, existe un proceso creativo en el que Justin Bieber resaltó el impacto positivo de su matrimonio con Hailey Baldwin. Su esposa, según el cantante, ha sido crucial para que este nuevo proyecto musical salga adelante.

Así lo dijo el artista canadiense en un episodio especial para el programa "SiriusXM Hits 1 on 1", donde se pronunció sobre el desarrollo de su último disco. "Dar prioridad a mi familia [ha sido útil]... Nunca tuve una vida familiar consistente. Fue como crecer un poco por todos lados. Así que, finalmente, tener esa previsibilidad y confiabilidad [con mi esposa Hailey], alguien a quien amo y en quien confío, ha sido muy monumental", señaló.

Por estos días, Justin Bieber equilibra su vida profesional con la personal. "Creo que los límites han sido fundamentales en mi crecimiento como humano", reconoció el creador de temas como "As I Am" y "Baby". "Y simplemente [darme cuenta de que] mis 'no' [son] tan poderosos como mis 'sí' y saber cuándo decir 'no' a ciertas cosas ha sido de gran ayuda en mi crecimiento", sostuvo.

Ahora con 27 años, el compositor enfatizó que dichos límites pueden materializarse en aspectos cotidianos de su vida. Como desconectarse a una hora determinada o no tomar "ciertas decisiones después de las 6 de la tarde". "Solo voy a pasar tiempo con mi esposa [ha sido genial], ya sea viendo películas o lo que sea que parezca", apuntó Justin Bieber.

En busca de la adultez

Justin Bieber también se refirió a que su paso hacia la adultez le ha hecho tener una nueva perspectiva sobre la música que compone. Una mirada que marca diferencia con las canciones que realizaba cuando inició su trayectoria a los 13 años.

"Realmente no sabía lo que era el amor, ¿sabes? No sabía quién era yo. Canté sobre lo que pensaba que era, pero a medida que crezco, el amor toma nuevas formas y significados, definitivamente es muy diferente", explicó el cantante.

El pasado 22 de marzo, Justin Bieber reveló en el programa radial "Check In" que "Justice" significó una experiencia más agradable que sus anteriores discos, pues entonces afrontaba una serie de luchas personales que incluyeron diagnósticos médicos.

A pesar de que la estrella canadiense no especificó las batallas que tuvo que enfrentar, expresó que debió lidiar con su salud mental y otras complicaciones médicas. Como se recuerda, en su serie documental "Justin Bieber: Seasons", el cantante detalló su experiencia con la enfermedad de Lyme.

