Justin Bieber reflexionó sobre su abuso de las drogas y sus relaciones tóxicas. | Fuente: Instagram

Justin Bieber sorprendió a todos sus fanáticos al compartir un extenso mensaje donde reflexiona sobre los errores que cometió en el pasado.

El cantante inició el escrito explicando las dificultades que atravesó para levantarse “cada mañana con una gran actitud” cuando se sentía “abrumado” por su vida, el trabajo y sus relaciones amorosas.

“Cuando sientes como hay un problema y luego otro y luego otro. Un ciclo de decepción, tras decepción. A veces incluso puedes llegar al punto en el que ya ni siquiera deseas vivir. Sientes que nada va a cambiar”, escribió el intérprete.

Asimismo, Bieber señaló que a pesar de tener mucho dinero y comodidades se sentía vacío. Y que fueron las personas que lo rodean quienes lo ayudaron a no decaer.

“No pude cambiar mi mentalidad. Tengo la suerte de tener personas en mi vida que continúan animándome a seguir adelante. Verán, tengo mucho dinero, ropa, autos, elogios, logros, premios y aún no estaba satisfecho”, agregó.

El cantante también reflexionó sobre la presión que existe con los niños y adolescentes que logran la fama de la noche a la mañana. Además, de lo complicado que fue para él controlar su rebeldía y sus emociones.

“Todo mi mundo estaba de cabeza. Pasé de ser un niño de 13 años de un pequeño pueblo a ser alabado por todo el mundo con millones de personas que decían cuánto me amaban y lo genial que era”, comentó.

Además, el intérprete canadiense reconoció que a los 19 años consumió “drogas duras” y abusó de relaciones tóxicas. Se convirtió en una persona “resentida, irrespetuosa con las mujeres y enojada”.

“Comencé a consumir drogas bastante duras a los 19 años y abusé de todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante de todos los que me amaban, y me estaba escondiendo detrás de una cáscara de una mala persona en la que me había convertido”, añadió.

Finalmente, Justin Bieber concluyó su comunicado comentando lo importante que ha sido Dios y su matrimonio con Hailey Baldwin.

"Sé amable hoy, sé valiente hoy y ama a la gente hoy, no según tus estándares, sino por Dios, amor perfecto e inagotable”, concluyó.

