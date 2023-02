Justin Bieber confirmó que padece la enfermedad de Lyme. | Fuente: Instagram

Justin Bieber ha revelado que padece la enfermedad de Lyme, al igual que la canadiense Avril Lavigne. El intérprete confirmó, a través de Instagram, que fue diagnosticado con la enfermedad, que es una infección bacteriana causada por garrapatas.

"Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca", escribió, añadiendo que sufre también una infección viral crónica. Bieber sale así al paso de los rumores que apuntaban a problemas con las drogas después de haber sido fotografiado con aspecto desmejorado.

Y remarcó: "Mientras mucha gente sigue diciendo que parezco hecho una mierda o en metanfetaminas, etc, no se dieron cuenta de que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No solo eso, sino que tuve un caso grave de mononucleosis crónica que afectó mi piel, cerebro función, energía y salud en general".

Recientemente, el cantante Justin Bieber anunció el estreno, para el 27 de enero, de una docuserie en YouTube sobre su día a día, que también relatará sus problemas de salud y cómo los está sobrellevando.

Este 27 de enero, Bieber lanzará el documental “Justin Bieber: Seasons” por YouTube. | Fuente: Instagram

PROYECTOS 2020

El 2020 marcará el regreso del cantante canadiense a la música con un nuevo disco, una gira y un documental titulado “Justin Bieber: Seasons”, en el que hablará tanto de la creación musical de su último álbum como de su vida personal.

Asimismo, la gira del 2020 dará comienzo en Seattle (Estados Unidos) el próximo 14 de mayo y estará compuesta por 45 conciertos repartidos por toda Norteamérica.

Justin Bieber, quien comenzó su carrera en 2009 con el cinco veces platino “One Time”, ha logrado sus últimos éxitos musicales y números uno en las listas de todo el mundo a través del lanzamiento de canciones con otros artistas.

Destacan sus recientes colaboraciones con Ed Sheeran en "I Don’t Care", con Dan + Shay en "10.000 Hours" o su remix de "Despacito" de Luis Fonsi, que batió récords como el video más visto de todos los tiempos (Con información de Europa Press y EFE)

