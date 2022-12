¿Juan Gabriel fingió su muerte? Esto dijo el abogado de la familia. | Fuente: AFP/Captura de pantalla

Juan Gabriel está vivo, anuncian nuevamente las redes sociales. ¿Cómo? La aparición de un nuevo video del cantante mexicano ha despertado más teorías entorno a su fallecimiento, las cuales lo mantienen “con vida” desde el 2016.

Un video viralizado en las redes sociales muestra al ‘Divo de Juárez’ anunciar que se encuentra bien, y dio señales de que estaría pasando la cuarentena en algún lugar del mundo. El supuesto Juan Gabriel brinda una escueta explicación a por qué habría tenido que desaparecer.

“No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, dice la persona que sería el artista fallecido.

Además, Juan Gabriel aprovechó para enviar sus saludos a sus seguidores, y deseó que México se recupere pronto por la crisis actual por coronavirus que afecta a gran parte del mundo. Él asegura que solo puede vivir de su querido público.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más (…) Envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”, concluyó en el video que dura poco más de un minuto.

¿Juan Gabriel está vivo o se trata de un doble? Ninguno, según manifiesta Guillermo Pous, abogado de la familia del cantante. El ‘Divo de Juárez’ que se aprecia en el video es producto de una impresionante deepfake, conocida por utilizar la inteligencia artificial para editar las imágenes o videos.

De esta manera, dio fin a las especulaciones de sus seguidores sobre el supuesto regreso a la vida del intérprete de “Querida”.

Si prestas mucha atención, hacia el final del video de Juan Gabriel se ve cómo su mano denota la manipulación en el metraje. No se conoce la identidad de la persona que prestó su rostro y cuerpo para realizar este video falso, pero queda claro que la tecnología no puede traer a la vida a los famosos, ni siquiera a al muy adorado intérprete mexicano.

Anteriormente, ya hemos visto cómo estos deepfakes han utilizado los rostros de famosos como Tom Holland o Jim Carrey para ser utilizados en películas que los actores no han protagonizado.

