Juan Darthés rompe su silencio y habla sobre la denuncia de violación: “No hice nada de lo que me acusan”

Después de dos años de silencio, el actor Juan Darthés habló con un medio brasileño sobre la denuncia de violación sexual interpuesta por Thelma Fardín a fines del 2018. Este pronunciamiento lo hizo desde la ciudad de Río de Janeiro, donde vive con su familia.

Este domingo, el programa brasileño llamado “Domingo Espectacular” de Record TV se comunicó con el actor para saber si colaboraría con la Justicia después que la Fiscalía Federal de Sao Paulo lo denunciara por estupro agravado y grande fue la sorpresa del medio cuando Juan Darthés aceptó dar su versión de los hechos.

“Solo quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña”, dijo Juan Darthés. “No hice nada de lo que me acusan, soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, afirmó.

El actor también comentó que desde un inicio estuvo interesado en viajar a Nicaragua, cuando la Fiscalía de ese país pidió formalmente su captura, pero que sus abogados no se lo permitieron porque “no me ofrecían garantía de seguir con vida”.

En una entrevista para medios argentinos el abogado de Juan Darthés también se pronunció sobre el hecho y señaló que el juicio en Brasil se realizará en noviembre próximo. “Pretendemos probar la inexistencia de pruebas para la acusación y que no aconteció lo dicho por la supuesta víctima”, señaló el abogado.

En la actualidad, Juan Darthés está enfrentando procesos legales en Argentina y Nicaragua, países donde habría ocurrido el abuso contra la protagonista de “Patito Feo”. Actrices como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juntos también han denunciado ser víctimas de Darthés.

Los hechos

Cabe mencionar que, el 4 de diciembre del 2018, Thelma Fardin presentó una denuncia en la Fiscalía nicaragüense, luego de haber afirmado que fue abusada sexualmente por el actor en el año 2009, cuando tenía apenas 16 años de edad y él 45, mientras ambos se encontraban de gira en Nicaragua como parte del elenco “Patito Feo”.

Ambos actores se hospedaron en el hotel Holiday Inn, donde habría ocurrido la presunta violación. De acuerdo con las declaraciones de Fardín, luego de salir a un centro comercial y regresar al hotel, se percató de que la tarjeta para ingresar a su habitación no funcionaba, por lo que el actor la habría invitado a su dormitorio hasta que se solucionase el problema.

Una vez dentro de la habitación, la actriz asegura que Darthés la empujó en la cama, la desvistió, le practicó sexo oral y luego la penetró. En el momento en que un empleado se acercó al lugar para solucionar el problema de la actriz, ella habría escapado de la habitación de Darthés. Por el momento, aún nadie ha contactado al empleado, que sería un testigo clave para este caso.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.