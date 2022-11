Con 54 años, el actor español Josep Linuesa se quedó sin trabajo ni dinero en México. Esta fue su solución para seguir adelante. | Fuente: Twitter

"Amigos, tengo 54, soy actor y hace más de un año que no tengo trabajo". Así empezaba Josep Linuesa, el villano del remake español de "Sin tetas no hay paraíso", su pedido de ayuda a través de Twitter. "La última ve que tuve trabajo acabé en México y aquí estoy, sin ingresos ni ayudas".

El barcelonés, conocido por sus papeles en numerosas series como "El Ministerio del Tiempo" y por participar en películas como "El cónsul de Sodoma", viajó a México para integrarse a la segunda temporada de "Enemigo íntimo". Se quedó en el país esperando la llegada de nuevos proyectos, pero el tiempo pasó y llegó la pandemia. Sin nuevas ofertas de trabajo, se le ocurrió otra manera de sustentarse.

Abrió un canal de Youtube (WALKINGSTREETSFILMS) y salió a filmar las calles de México, pero necesitaba mil suscriptores para "poder recibir alguna cosa" y solo tenía 71. El último domingo, a través de su cuenta de Twitter, pidió a sus fans que se suscribieran.

Una vez leída la petición de Josep Linuesa, centenares de personas le empezaron a contestar, a darle ánimos, y a sumarse a su canal. A la fecha, lleva subidos 26 videos y 39.800 suscriptores.

AGRADECIDO

Impresionado, el recordado actor de "Sin tetas no hay paraíso" volvió a Twitter para agradecer la ayuda tras su llamamiento y para reconocer que "no estaba preparado para recibir tanto apoyo y me siento sobrepasado de emoción".

Asimismo, dejaba caer que "ahora a trabajar", tras parecerle imposible llegar a los mil suscriptores, y desvelar que eran la madrugada y no podía dormir.

"Solo les puedo decir gracias. ¡Me han dado toda la fuerza que me hacía falta! ¡Son mi gente!", apuntaba en un hilo de esta red social.

SU CARRERA

Nacido en la capital catalana en 1966, Josep Linuesa ha actuado en series españolas como "Las chicas de hoy en día", "Amar es para siempre", en algunos capítulos de "Cuéntame" o "El Ministerio del tiempo".

En cine, ha sido dirigido por Vicente Aranda, Mario Camús o Patricia Ferreia, mientras que en teatro ha sido autor y director de "Rick y Edu" y "Cada día estoy mejor", y en los últimos años se le ha podido ver en "La marquesa de O.", "Diario de Moscú", "¡Qué desastre de función!".

