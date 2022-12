Marysol Sosa revela sentirse feliz al enterarse que la heredera universal del testamento de José José es su madre, Anel Noreña. | Fuente: Instagram

Tras conocerse que la heredera universal del testamento de Jose José es Anel Noreña, primera esposa del cantante mexicano, se ha tejido una serie de interpretaciones sobre si Sara Salazar y su hija Sarita, permanecerán en la casa de Estados Unidos donde viven actualmente.

Al respecto, Marysol Sosa se animó a dar declaraciones para el programa “Venga la alegría” en el cual reveló qué decisión tomarán sobre el futuro de la otra familia de su padre ya que habitan el inmueble del artista:

“No es nuestra idea definitivamente (sacarlas de la casa), créanos, pero no sé con qué nos vayamos a topar, de antemano el hecho de tener hoy esta posición a mí personalmente me da mucha paz, sé que estamos en una cuestión que todavía va a tomar tiempo, pero estoy muy contenta la verdad”, aseguró la cantante.

Además, aclaró que no sabe si su madre, Anel Noreña, compartirá la herencia con las “Saras”: “Primero tengo que conocer qué cuestión y a partir de ahí ya veremos, porque en sí la parte de querer conciliar se intentó desde que esta muchacha se llevó a mi padre, y nunca se ha logrado ninguna conciliación, entonces ya veremos después”, agregó.

NIEGA RECONCILIACIÓN

Después de que Sara Sosa no se llevara bien con sus hermanos, José Joel y Marysol, la cantante descartó que haya una reconciliación, al menos, en un futuro cercano.

“Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”, aseguró.

La hija menor de José José reaccionó a las críticas que ha recibido por parte de los mexicanos y comenta que no le afecta porque “nada de lo que dicen es cierto”:

“Mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”, continuó.

