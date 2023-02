Richard Wolfe, el abogado de José José, habló sobre las regalías y el testamento del cantante. | Fuente: Youtube e Instagram

Tras la muerte del famoso intérprete mexicano José José, el sábado 28 de setiembre, sus fanáticos más fieles volvieron a escuchar sus temas más populares. El mismo día de su muerte, las visitas a sus videos se dispararon a más de 18 millones de reproducciones, de acuerdo con Univisión.

Ello llevó a que varios medios se preguntaran quién era la persona que cobraba por las regalías de su música. Es así que el pasado 3 de octubre, el periodista argentino Javier Ceriani afirmó que el actor y diputado mexicano Sergio Mayer Bretón habría cobrado por ellas, en declaraciones al programa “De primera mano”.



De inmediato, Mayer aseguró que este señalamiento era “absurdo y estúpido”, y negó que recibiera dinero por las reproducciones de las canciones del fallecido cantante. “Que quede claro que no hay ningún elemento que me relacione con las regalías digitales ni de intérprete de José José”, aseguró el diputado.

Asimismo, Mayer Bretón refirió que la empresa con la que se le había vinculado (por el cobro de regalías digitales) no era de su propiedad y agregó que, hoy por hoy, esta no se encuentra en funcionamiento. Además, afirmó que los intérpretes, como el 'Príncipe de la Canción', no cobran regalías digitales por sus canciones. Finalmente, indicó que mantuvo una buena relación con José José, fallecido por las complicaciones a causa de cáncer de páncreas.



Sobre esta situación ha sido consultado el abogado del cantante, Richard Wolfe, quien ha trabajado con artistas de la talla del dueto de reguetón Wisin & Yandel. Él confirmó que el músico no recibía dinero alguno por las regalías de su música.

“No sé si estaba en bancarrota, pero lo que sí sé es que no estaba recibiendo dinero por las regalías”, acotó.

Por otro lado, Wolfe reveló que había trabajado con José José, un año antes de su fallecimiento, y que el músico “tenía una idea de cómo dejar todas sus cosas en orden”. Por último, el abogado señaló que los derechos de la música del 'Príncipe de la Canción' pasarán a quien corresponda de acuerdo a su testamento.

