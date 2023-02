Periodista mexicano asegura que las cenizas de José José nunca llegaron a México. | Fuente: EFE

A casi dos semanas de la muerte de José José, continúa la polémica en torno a los velorios del cantante, los cuales se realizaron en Estados Unidos y en México, y sobre el lugar donde se encuentran las cenizas del ‘Príncipe de la Canción’.

Esta vez, Gustavo Adolfo Infante, presentador del programa “Sale el Sol”, aseguró que la mitad de las cenizas de José José nunca llegaron a México y que el féretro que fue velado en dicho país estaba vacío.

El periodista fundamentó sus polémicas declaraciones tras tener acceso al documento que firmaron los tres hijos del cantante, debido a que cree que las cláusulas tienen exigencias muy dudosas.

“El documento dice al calce ‘el domingo 6 de octubre se llevará a cabo un evento público en Miami con el féretro cerrado con los restos del señor José Rómulo Sosa Ortiz, donde en ninguna circunstancia se abrirá’. ¿Por qué si lo acababan de ver todo el mundo, por qué al siguiente día no lo podían ver si está embalsamado? ¿Por qué ellos sí lo podían ver y al otro día no lo podían ver? Porque no estaba el cuerpo ahí”, dijo Infante.

Asimismo, reveló que existieron ciertas inconsistencias en el funeral que se realizó en Miami, debido a que solo los invitados de Sara Salazar pudieron ver los restos del cantante, mientras que en el que se llevó a cabo en Ciudad de México, el ataúd no se abrió.

“En el homenaje de ella [Sara Salazar], en el privado donde no dejan entrar a los invitados de José Joel y de Marysol, ahí sí abrieron la cajita y vieron a José José. Al otro día lo cerraron y nadie lo podía abrir”, aseguró Infante.

En la cremación de José José, donde se supone que por protocolo es necesario la presencia de un familiar para verificar la identidad, las Saras no avisaron a José Joel y Marysol, hijos mayores del cantante para asistir. Esta información fue corroborada por la exmánager del cantante.

“Al entrar al Panteón Francés de Legaria entra primero el cortejo fúnebre, y ahí José Joel dice: ‘¿cómo sabemos que mi papá está aquí? Ábreme esto’ y no estaban las cenizas. [...] Había una cajita muy chiquita y muy bonita y ahí había unas cenizas. (...) ¿Qué les dice que esas eran las cenizas de José José o las cenizas de la chimenea de la casa de “las Saritas”?”, cuestionó.

¿QUÉ DICE LAURA NÚÑEZ?

Laura Núñez, la exmánager de José José, negó la versión del periodista y confirmó que los restos del cantante se encuentran en el Panteón Francés de la Ciudad de Mérxico.

“Que tristeza quien haga ese comentario, con todo lo que hemos vivido. Porque claro que llegaron las cenizas, claro que vinieron. Venían dentro del ataúd y dentro del ataúd quedaron los restos de Margarita (madre del cantante), de todos los que se exhumaron de esa fosa, y entraron a la caja de José”, mencionó Nuñez en el programa “Ventaneando”.

