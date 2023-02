Exmánager de José José señaló que demandará a la hija menor del cantante. | Fuente: Instagram

Laura Núñez, exmánager de José José, sorprendió a revelar varios detalles de la relación entre el cantante y su exesposa Sara Salazar y su hija Sara Sosa. Todo esto a solo un día del entierro de las cenizas del ‘Príncipe de la Canción’ en México.

Núñez reveló en una entrevista con el programa “Ventaneando” que ella intentó en todo momento defender la última voluntad de José José, que era el de regresar a México y que sus restos descansen junto a su madre y sus abuelos.

“Cumplir la última voluntad del señor, eso era mi propósito, cumplir la última voluntad de él. Y se cumplió a la mitad por disposiciones de las señoras Saras, yo con ellas hablé y les supliqué que se cumpliera la última voluntad de José que era estar enterrado en México junto a su mamá y velado como se hizo en la Basílica con su madre celestial y su madre terrenal. Por eso aguantamos lo que aguantamos para tratar de cumplir la voluntad de José y obviamente cumplirle al pueblo de México”, dijo Núñez.

La exrepresentante del ‘Príncipe de la Canción’ señaló que le explicó detalladamente a la familia Sosa Salazar los deseos del cantante, y reveló que José José nunca le habló de la posibilidad de ser incinerado.

Sin embargo, confesó que los planes que tenía la familia del cantante fueron cambiando, debido a que Sara Salazar, quien sufrió un derrame cerebral hace años, usaba su discapacidad como “una excusa”.

“Se los dije a las dos Saras, cuál fue la última voluntad de José y a todo decían que sí, pero era para deshacerse de uno (...) Necesitas estar desubicado para actuar como actuaste”, agregó.

Además, reveló que no se le realizó una autopsia al cuerpo de José José porque “las Saras” no quisieron, y que cuando el cuerpo fue cremado, no les avisaron a los hijos mayores del cantante.

Núñez también criticó la actitud de Sara Sosa, a quien señaló se ser una niña muy “altanera” con su papá y que con sus caprichos manipulaba al cantante.

“Desde niña a Sara Sosa le daban taquicardias si le decían que trabajara o que se pudiera a estudiar y se llegaba hasta a desmayar (...) en su embarazo fue muy chantajista, que le dolía algo, o que se le movía el niño, y cuando nació la niña que se le cortaba la leche. No se le podía decir nada porque la niña hacía su teatro”, señaló Núñez.

Dentro de las revelaciones agregó que Salazar le facilitó el proceso de un testamento al intérprete en el año 2000, sin embargo, no sabe qué fue de ese documento y si lo cambió el cantante antes de fallecer.

Finalmente, señaló que demandará a Sara Sosa, debido a que ella se quedó con las regalías de las canciones y estas incluyen algunos el pago de “deberes”.

“Por mi conducto, lo laboral, así como la niña quiso derechos, ahora va a tener obligaciones, y obviamente a sus hijos lo que les corresponde por ley. Se hace un resumen a nivel laboral, fueron 18 años que no hubo seguro social, hubo falta de muchos pagos, muchas cosas que me tengo que sentar bien a redactar y hacerla y notificarle a la niña”, concluyó.

