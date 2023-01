Los hijos mayores de José José continúan buscando los restos de su padre en Miami. | Fuente: AFP

Los hijos mayores de José José, que visitaron este lunes una funeraria en Miami en busca del cuerpo de su padre, pero tampoco lo hallaron, echaron la culpa a su hermana menor, Sara Sosa, por no darles información. Rodeados de una multitud de periodistas, José Joel y Marysol Sosa Noreña, llegados este domingo de México debido a la muerte de su padre, continuaron hoy con su peregrinar por distintos lugares de Miami para obtener información sobre el paradero de los restos mortales de "El príncipe de la canción", quien falleció este sábado. Visiblemente molestos, los dos hijos de José José y su segunda esposa, Ana Elena "Anel" Noreña, de la que se divorció en 1991, abandonaron una funeraria de la Pequeña Habana sin haber logrado su propósito y con reproches a su hermana menor, fruto de un tercer matrimonio, a la que acusaron de no atenderles las llamadas ni informarles de nada relativo a su padre.

Uno de los periodistas que les rodeó a la salida de la funeraria les recomendó que fueran a la casa de Sara Sosa y le preguntaran a ella, pero José Joel respondió: "no somos bienvenidos". Los dos hermanos mayores acudieron ayer, también rodeados de periodistas, al hospital de Homestead (sur de Florida) donde se cree que falleció José José y a otra funeraria donde supuestamente iba a celebrarse el velorio. Como no obtuvieron información, acudieron a una comisaria de Policía para pedir ayuda y poder despedirse de su padre muerto, también infructuosamente. El cantante, que en 2017 anunció que padecía un cáncer de páncreas, llegó a Miami a comienzos de febrero 2018 para recibir tratamiento y permaneció en Florida al cuidado de su hija menor hasta su muerte, ocurrida el sábado 28 de septiembre en un hospital del sur del estado, cuyo nombre no se ha facilitado. Sarita Sosa ha respondido a su hermano a través de los medios, diciendo que no es cierto que no sepan dónde está el cuerpo y dando detalles sobre los últimos días del que fue uno de los astros de la canción romántica en español. No es la primera vez que las dos ramas familiares se pelean. La polémica anterior fue a raíz de que José Joel y Marysol acusaron a Sarita de tener "secuestrado" a su padre en el sur de Florida. EFE

