José José: Consulado de México en Miami ofrece ayuda a sus hijos mayores para encontrar sus restos | Fuente: Instagram

El ídolo de la canción en español José José falleció a los 71 años el sábado 28 de setiembre. Los hijos mayores del cantante Marysol y José Joel Sosa- hijos de su matrimonio con Anel Noreña- llegaron, por separado a Miami con la intención de despedirse de fallecido padre. Sin embargo, comunicaron que no saben dónde se encontraban sus restos.

José Joel llegó a la funeraria Caballero Rivero de Westchester ─donde debía estar─ pero la directora aseguró no tener información sobre el cuerpo. Así emprendió su búsqueda por tres funerarias sin éxito, de acuerdo a diversos medios extranjeros.

A través de su cuenta de Twitter, el Consulado de México en Miami ofreció su ayuda ante la denuncia de los hijos del ídolo mexicano.

“El Consulado ha ofrecido y reitera su apoyo a la familia del talentoso intérprete mexicano José José, en apego a las leyes estadounidenses e internacionales, relativas a la asistencia consular”, se lee.

Tanto Marysol como José Joel dejaron de tener contacto con su padre, desde hace un año y medio, cuando la hija menor, Sara Sosa, se ocupó de José José en Miami, donde él continuó su tratamiento de cáncer tras ser operado en México, en 2017.

Por su parte, José Joel y Marysol declararon a la prensa que “tal vez mi papá ya falleció mucho antes".

"No tenemos comunicación con mi papá hace año y medio aproximadamente, al igual que con Sara, pues sabemos que Sara le maneja todo: las redes, el teléfono, su vida. Estamos aquí expresamente para ver el cuerpo de mi papá. Por todo lo que ha pasado y como ha pasado existe en nosotros la duda de que mi papá esté o no esté muerto, porque no tenemos contacto con él [...] Hay túneles debajo de la casa, ¿por dónde lo mueven o de veras no lo sacan de la casa? Entonces, ¿qué está pasando? Están dejando, o dejaron, que José José se muriera”, finalizó.

