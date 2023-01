Eugenio Derbez no estuvo muy presente en la niñez de su hijo José Eduardo. | Fuente: Instagram

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han tenido una relación llena de tropiezos y conflictos que se sometieron al ojo público por sus carreras célebres en México. En los 90, ambos dieron fin a su romance, pero tenían de por medio la crianza de su hijo José Eduardo, quien ahora se sincera con su hermana Aislinn sobre la presencia de su padre.

Tener dos padres separados es un asunto, pero que ambos sean famosos complica mucho más la situación, considera la actriz Aislinn Derbez en una conversación con José Eduardo Derbez para su podcast “La magia del caos”. ¿Cómo fue su niñez “teniéndolo todo” y siendo consciente de que sus padres eran estrellas en México?

“Fue una infancia muy buena, muy bonita”, admite el tercer hijo de Eugenio Derbez y agrega: “Obviamente, crecí sin un papá, pero sabía que estaba ahí, que existía”. A lo que su hermana mayor le dice que lo veía en la tele. “Mi mamá [Victoria Ruffo] me lo ponía de 4 a 5”, bromeó sobre uno de los momentos que recuerda.

“Pero no te dejaba verlo [en persona]...”, comentó Aislinn Derbez. “No sabía yo el por qué no o por qué sí me dejaba verlo. Fue una infancia bonita, para mí era bastante normal que mis papás salieran en la televisión. Veía a mi papá en sus programas y en la noche veía a mi mamá en una telenovela”, respondió José Eduardo, de 28 años.

“Se me daba todo a manos llenas”

A diferencia de Aislinn y Vadhir Derbez, el actor mexicano José Eduardo Derbez tuvo la posibilidad de crecer en un ambiente más privilegiado, en el cual estuvo rodeado de personas que lo atendían todo el tiempo. “Sí estuve la mayoría del tiempo con nana y chófer, pero también mi mamá cada que podía estuvo presente”, asegura él.

Por ende, la estrella de “La casa de las flores” recalcó que dichas personas tuvieron que hacer “algo bien” para que se convirtiera en quien es hoy, pese que no tuvo una gran figura paterna por la ausencia de Eugenio Derbez en su vida, luego de que el comediante se separara de su madre Victoria Ruffo.

“Puede ser que algo hicieron bien… Pero no me puedo quejar”, agrega. Entre las diferencias en las vidas de los hermanos Derbez, el tercero de ellos concluye que tenerlo todo es un arma de doble filo: “Tuve una infancia muy padre en el sentido de que tuve todo. Se me consentía mucho, se me daba todo a manos llenas y creo que eso o lo agradeces o termina perjudicándote”.

Dio positivo a la COVID-19

En octubre de 2020, José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, contó en un video de YouTube que su ausencia en las redes sociales se debió a que contrajo la COVID-19 en uno de sus viajes.

El actor comentó que desde que inició la pandemia fue muy precavido, hasta decidió suspender las grabaciones de “Renta congelada”, serie en la que participaba. Sin embargo, meses después, volvió al set con las medidas de seguridad, pero para él no fue suficiente.

Todo comenzó un domingo, cuando comenzó a sentirse mal, estaba mareado, le dolía el cuerpo y tuvo todos los síntomas. Por aquellas fechas, José Eduardo llamó a un laboratorio para hacerse una prueba de descarte que salió positiva.

"No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”, contó el artista.

Al momento de darle la noticia a sus seres queridos, confesó que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo -sus padres- sintieron miedo, sin embargo, su angustia bajó cuando vieron que se iba recuperando favorablemente. “Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles”, aseguró José Eduardo.

