Johnny Depp y Amber Heard vivieron un matrimonio tormentoso. | Fuente: Captura de pantalla

Johnny Depp conoció a Amber Heard en la filmación de una película y, al momento en el que se vieron, se enamoraron inmediatamente. Su relación comenzó en el 2012 y tres años después se casaron en la isla privada del actor en las Bahamas.

Sin embargo, un año y un mes después, anunciaron su separación en medio de una serie de especulaciones de violencia doméstica del actor contra su esposa. En reiteradas ocasiones, Amber aseguró que él era un alcohólico y la golpeó muchas veces, ocasionándole moretones.

Ella mostró fotos donde aparece golpeada y éstas le sirvieron de prueba para denunciarlo. Heard pidió al juez que le concediera una manutención a pesar de que no tienen hijos. Sin embargo, como no firmaron un acuerdo prenupcial, la mitad de los bienes de Johnny Depp serían para Amber.

Él fue uno de los actores mejores pagados en Hollywood y su fortuna rodea los 400 millones de dólares, por lo que le pidió a su abogado a que apelara. Para hacerlo creíble, mostró pruebas donde acusaba a su esposa de agredirlo.

El artista mostró imágenes de su dedo fracturado; no obstante, toda esta denuncia hizo que Johnny Depp perdiera dinero y trabajo, ya que lo retiraron de la película “Piratas del Caribe” y su papel de Jack Sparrow.

Dos días después de anunciarse su divorcio, Amber Heard apareció con golpes en el rostro y aseguró que fue el actor quien le tiró el celular y la tomó fuertemente del cuello. La actriz pidió una orden de restricción temporal por violencia doméstica contra Johnny y se le fue concedida; sin embargo, un oficial que atendió su llamado al 911 y aseguró que cuando fueron a su casa, no encontraron indicios de violencia.

Muchas de sus declaraciones tomaron inconsistencia y pusieron a Amber en el ojo de la tormenta. Las exparejas de Johnny Depp se pronunciaron y lo defendieron de las acusaciones de su esposa.

Vanessa Paradis escribió una carta y la envió a los medios, en ella puso lo siguiente: "Creo con todo mi corazón que esas alegaciones son indignantes. En nada reflejan al hombre con quien viví 14 maravillosos años".

Lori Anne Allison, quien estuvo casada con el actor de 1983 a 1986, describió a Johnny Depp como un excelente hombre.

Su hija Lili-Rose compartió en sus redes sociales una foto de ambos dejando un mensaje conmovedor: "Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco. Él ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conoce dice lo mismo".

Meses después de haber entablado la orden de restricción, Amber Heard la retiró y dijo: “Nuestra relación siempre fue pasional, por momentos volátil, pero siempre hubo amor. Ninguna de las dos partes ha hecho acusaciones falsas con ánimo de lucro. Como tampoco nunca hubo un intento por causar daño físico y emocional”.

Luego de tanto tiempo de escándalo llegó al divorcio. Johnny Depp debía pagar alrededor de 7 millones de dólares a Amber Heard y ella aseguró que no es una mujer interesada y que ese dinero lo donará a caridad.

Sin embargo, hace unos días, salió a la luz unos audios donde se desenmascaraba a la actriz y se dejaba notar que ella era quien lo agredía. "Estás gordo y viejo", "eres un inútil", "te comportas como un bebe", "no peleas...", "no puedo prometer que no te volveré a atacar físicamente”, "no te lastimé, solo fue un golpe”, se escucha decir a Amber.

Estos audios dejan entrever que la actriz era quien maltrataba a Johnny Depp y siempre lo juzgaron, tanto así que perdió trabajo y lo acusaron de mentiroso. Muchos de sus fanáticos crearon el hashtag #JusticiaParaJohnnyDepp y esperan que sea Heard quien pague por haber manchado la imagen del actor.

