Johnny Depp perdió parte de su dedo en una pelea con Amber Heard, según audios. | Fuente: Captura de pantalla

De acuerdo con el diario Daily Mail, un audio de Johnny Depp confirma que el actor perdió parte de su dedo cuando tuvo una pelea con Amber Heard cuando estaban en Australia. El medio publicó algunas fotos de lo que fue su altercado.

Al popular ‘Jack Sparrow’ se le escucha decir lo siguiente: “No encuentro el dedo. No soy capaz de encontrarlo”, mencionando la pérdida de éste por la pelea. Además, esto podría servir de prueba para librarse del proceso judicial que su exesposa puso en su contra.

Según Daily Mail, este incidente se dio el 8 de marzo del 2015 cuando recién llevaban dos meses de casados. Asimismo, se informó que en este altercado, intervino personal médico que tampoco encontró parte del dedo de Johnny Depp:

“Mira toda esa sangre, qué horror”, se le escucha decir a Debbie Lloyd, la enfermera. “Si yo me cortara la mano así, me iría al lavabo a lavarla”, especula otro médico que llegó al lugar de los hechos.

Después de buscarlo, apareció por el lavadero, luego lo guardaron en un sobre con hielo para conservarlo. Esa es la razón por la que en innumerables fotos de Johnny Depp se le ve con el dedo cocido.

MÁS AUDIOS COMPROMETEDORES

A inicios de febrero, el diario británico Daily Mail filtró unos audios en los que la intérprete de “Aquaman” confesó que había golpeado a Johnny Depp tras culminar su relación.

“Lamento que no te golpeé en toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo”, se puede escuchar en el audio.

Dicha grabación fue realizada en el 2015, durante una sesión de las terapias psicológicas a las que la pareja acudía para encontrar una salida a su crisis matrimonial. De acuerdo con el medio, Amber Heard protagonizó más de una rabieta.

“No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote”, sostuvo la actriz en dicha sesión.

Te sugerimos leer