El actor Johnny Depp confirmó su salida de la saga “Animales Fantásticos” a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con la comunicación, Warner Bros. le pidió que abandonara la saga, que se encuentra en rodaje de su tercera entrega, y en la que Depp interpreta a Gellert Grindelwald, el antagonista principal.

El actor comentó que “ha respetado y aceptado esa petición” de dejar su papel en la saga proveniente del mundo de Harry Potter. En el comunicado se deja claro que la petición de Warner Bros. fue el principal motivo por el que Depp decidió abandonar la producción.

“A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado: Primero, querría agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad. Me han conmovido y emocionado todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días. […] Finalmente, quisiera decir esto. El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo. Gracias por leer”, escribió.

WARNER BROS. SE PRONUNCIA

Warner Bros. también envió un comunicado oficial en el que agradeció públicamente su trabajo “hasta hoy” y anunció que la tercera entrega de la saga retrasará su estreno hasta 2022.

“Johnny Depp abandonará la franquicia 'Animales Fantásticos'. Agradecemos a Johnny Depp su trabajo en las películas hasta hoy. 'Animales Fantásticos 3' está actualmente en producción, y se hará un nuevo casting para el papel de Gellert Grindelwald. La película se lanzará en cines en todo el mundo en verano de 2022”, escribieron.

DEPP PERDIÓ DEMANDA

El actor estadounidense Johnny Depp, descrito como un marido violento con su exesposa Amber Heard por The Sun en 2018, perdió el lunes el juicio por difamación contra ese diario sensacionalista británico que, según el juez, escribió algo "substancialmente verdadero".

"Los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero", afirmó el juez londinense Andrew Nicol, al anunciar su veredicto en este caso altamente mediático.

El proceso, celebrado en julio ante la Alta Corte de Londres, giraba en torno a un titular de abril de 2018 en que The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "golpeador de esposas" en la película "Animales fantásticos".

Durante las tres semanas de audiencias, Depp se esforzó por demostrar que nunca había pegado a Heard pese a la violenta relación que mantuvo la pareja, brevemente casada de 2015 a 2017.

El protagonista de "Piratas del Caribe", de 57 años, aseguró que la frase escrita por el diario inglés había cambiado su imagen en Hollywood, poniendo en peligro su carrera.

