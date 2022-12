J.K. Rowling, escritora y guionista de 'Animales Fantásticos', no se manifestó frente al despedido de Johnny Depp. | Fuente: AFP/Warner Bros.

Johnny Depp quedó fuera de “Animales Fantásticos 3”, una situación que provocó una gran polémica en todo lo que rodea la franquicia basada en el mundo “Harry Potter”. A través de las redes sociales, una gran cantidad de usuarios han defendido su permanencia en la película, pese a su fracaso en el enfrentamiento legal contra el diario The Sun, al cual la justicia británica dio la razón sobre un artículo donde califican al actor de “golpeador de esposas”.

No obstante, J.K. Rowling fue una de las personalidades que se mantuvo en silencio. La creadora de “Harry Potter” no solo es reconocida por su labor literario, sino que también está involucrada en el guion de su saga spin-off titulada “Animales Fantásticos”, ubicada varios años antes de los sucesos de la franquicia original.

Según The Hollywood Reporter, “una fuente cercana” a Rowling, quien ha defendido a Depp en diversas ocasiones, reveló que no se opuso a la decisión de Warner Bros. Como se recuerda, el estudio pidió a la estrella de Hollywood que diera un paso al costado en el rol de Grindelwald, y finalmente, el anuncio de su renuncia se publicó desde sus propias cuentas oficiales.

ACATÓ LA DECISIÓN DE WARNER BROS.

En el mismo artículo, la autora británica y mente detrás del mundo mágico de Howgarts es descrita como “la patrocinadora de Johnny Depp con más alto perfil” en la próxima producción. Es decir, J.K. Rowling habría preferido acatar sin mayor protesta la resolución de Warner Bros. frente al mediático caso que envuelve al actor estadounidense.

Cabe destacar que, la guionista de “Animales Fantásticos 3” no ha estado fuera de las polémicas, de hecho, es la personalidad con más críticas en el mundo de “Harry Potter”, siendo señalada por los propios actores que protagonizaron las famosas películas. ¿Por qué? Ha compartido comentarios transfóbicos en Twitter y no ha pedido perdón a sus fanáticos de la comunidad LGTBQ+. Al contrario, ha cotinuado emitiendo dichas opiniones hasta hace poco.

El destino de Johnny Depp no ha sido parecido a la escritora, quien sería realmente imposible de separar del “Harry Potter” y todos los productos que nacen en base a su historia. Sin embargo, Warner Bros. actúa en base a lo ocurrido en su más reciente juicio con The Sun, tabloide británico que ganó la batalla legal tras probarse que no fue difamación exponer la violencia contra su exesposa Amber Heard.

