Johnny Depp denunció por difamación al tabloide británico The Sun. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ISABEL INFANTES

El actor estadounidense Johnny Depp explicó el jueves, tercer día de su juicio en Londres por difamación contra el tabloide británico The Sun, que mientras estuvo casado con Amber Heard se drogaba tanto que "no estaba en condiciones" de lastimarla.

Depp, de 57 años, demandó al diario sensacionalista y a su editor el News Group Newspapers (NGN) por dar por sentado en un artículo de 2018 que pegó a Heard.

La querella buscaba limpiar su nombre. Pero hasta ahora las vistas, que deben durar tres semanas, han girado en torno a los excesos del actor, que se presentó como una estrella deprimida, con insomnio y problemas con las drogas, y admitió haber destrozado clubes nocturnos y suites de hotel en todo el mundo mientras intentaba rodar y mantener a flote un turbulento matrimonio.

El miércoles reconoció que tenía mal genio, sentía celos por las supuestas relaciones extramatrimoniales de Heard y llegó a golpear una pared hasta que le sangraron los nudillos. El período 2014-2015 fue el punto más bajo de su vida, afirmó, y admitió tener algunas lagunas de memoria.

"Recuerdo que tenía muchos dolores y espasmos incontrolables", dijo sobre agosto de 2014 cuando se estaba desintoxicando con la ayuda de Heard y su médico en su isla privada de las Bahamas.

"No la empujé ni la agredí de ninguna manera y ciertamente no estaba en condiciones de hacerlo", aseguró. "No estaba en condiciones físicas de empujar a nadie".

La pareja se conoció en 2011 en el rodaje de "The Rum Diary", se casó tras la rehabilitación de Depp en 2015 y se divorció menos de dos años después.

Los abogados de Depp intentan presentar a Heard como una manipuladora en busca de publicidad que estuvo recogiendo pruebas perjudiciales contra su marido desde el principio.

Pero NGN afirmó tener "evidencia abrumadora" de que el actor atacó repetidamente a su compañera entre 2013 y 2016 y su abogada, Sasha Wass, repasó cada episodio en detalle.

"Le tiró del pelo y le dio una bofetada, le escupió en la cara mientras sostenían una botella de licor de la que bebía", aseguró Wass. "Y durante todo ese tiempo le gritaba que la odiaba, la arrojó contra una mesa de ping-pong que se derrumbó".

"No es verdad", dijo Depp después de cada frase, pasándose la mano por el cabello.

Con información de AFP.

Te sugerimos leer