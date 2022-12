Yoko Ono y John Lennon sellaron su unión en marzo de 1969 en Gibraltar hasta que, en 1980, el líder de The Beatles fue asesinado. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

La viuda de John Lennon, Yoko Ono, aprovechó este 8 de diciembre, el 40 aniversario del asesinato del legendario músico, para llamar la atención sobre un mayor control de armas.

"La muerte de un ser querido es una experiencia que deja una fuerte marca", escribió en Twitter la artista de 87 años, que aún vive en el edificio Dakota, en Manhattan (Estados Unidos), a las puertas del cual Lennon fue ultimado de un disparo.

"Después de 40 años, Sean, Julian y yo aún lo extrañamos. 'Imagine all the people living life in peace' (Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz)", agregó, citando la canción de 1971 que coescribió con Lennon y que se convirtió en el sencillo más vendido de la carrera como solista del ex Beatle.

Ono, que presenció el asesinato de su esposo a muy poca distancia, también posteó una imagen de los anteojos destrozados y ensangrentados de Lennon, con la siguiente leyenda: "Más de 1 436 000 personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980".

EL ASESINATO DE LENNON

Con 40 años, Lennon había vuelto a escribir canciones —tras una pausa de cinco años para criar a su pequeño hijo Sean— antes de ser asesinado.

La pareja regresaba a su departamento en el famoso edificio Dakota, frente al Central Park, cuando Mark David Chapman, un fanático perturbado de los Beatles, disparó contra Lennon.

"¡Dime que no es cierto!", lanzó Yoko Ono, horrorizada.

Tras el asesinato, Ono se abocó a preservar la memoria de Lennon, financiando la construcción del memorial Strawberry Fields de Nueva York, sitio de peregrinación para los seguidores del ex Beatle de todo el mundo.

A 40 años de la muerte de John Lennon, seguidores del músico le rindieron homenaje en el Central Park (Nueva York, EE.UU.). | Fuente: AFP | Fotógrafo: Timothy A. Clary

CONMEMORACIÓN A 40 AÑOS DE SU MUERTE

A media mañana de este martes, un santuario con flores, fotos y un pequeño árbol ya se posaba sobre el mosaico "Imagine" situado en el memorial de Central Park (Nueva York, EE.UU.).

En su tuit para conmemorar la muerte de su esposo, Yoko Ono incluyó varios hashtags, incluyendo #guncontrol (control de armas) y #end gun violence (fin a la violencia con armas).

También colocó el hashtag de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés), la poderosa organización que desde hace décadas aboga por eliminar los controles sobre la tenencia de armas de fuego.

Julian, el hijo mayor de Lennon de 57 años, rindió homenaje a su padre subiendo una foto en Twitter con el mensaje "As Time Goes By..." (A medida que transcurre el tiempo, canción del filme Casablanca). (Con información de AFP).

Te sugerimos leer