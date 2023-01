Mark Chapman pide perdón a Yoko Ono después de asesinar a John Lennon hace 40 años. | Fuente: Composición

El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman le disparó cinco veces a John Lennon, integrante de “The Beatles”, mientras estaba a punto de ingresar a su casa en el edificio Dakota, en Nueva York.

El intérprete de “Stand by me” falleció a los 40 años causando gran conmoción en el mundo y en la industria de la música. Después de mucho tiempo, el asesino del artista pidió perdón a Yoko Ono, esposa del cantante, por lo ocurrido.

En una grabación desde la cárcel, en la que está desde que cometió el crimen, Mark Chapman confesó que se siente “un ser despreciable” y consideró que deberían condenarlo a muerte. El 19 de agosto salió a la luz esta grabación en el momento en el que el asesino de Lennon pidió libertad condicional por 11° vez y que le fue denegada.

“Lo asesiné porque era muy famoso. Esa es la única razón, yo estaba buscando la gloria. Fui egoísta, quiero añadir esto. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella. Pienso en ello constantemente”, se le escucha decir en referencia a Yoko Ono.

A pesar de todo lo que hizo, Mark Chapman confesó que pidió nuevamente su libertado condicional porque “las personas merecen una segunda oportunidad”: "Él era un ser humano y yo sabía que iba a matarle. Eso ya dice que no mereces nada, y si la ley y ustedes deciden dejarme aquí durante el resto de mi vida, no me quejaré", comentó.

En el 2010, el prisionero aseguró que, si no mataba a John Lennon, en su lista tenía a Elizabeth Taylor o el cómico Johnny Carson. "Tenía una lista de gente y él estaba el primero porque parecía más accesible que los demás", dijo.

Desde el año 2000, cuando ya llevaba 20 años en la cárcel, Chapman se presenta cada dos años a una cita rutinaria para la condicional. En más de una ocasión, Yoko Ono ha escrito a los profesionales a los que se presenta este delincuente para avisarles de que, cuatro décadas después de que cometiera el asesinato contra John Lennon, sigue siendo un riesgo para ella y para su familia.

