El artista urbano puertorriqueño Dalex y su esposa, la modelo y comunicadora Patricia Corcino, honraron este viernes a John Lennon, en el 80 aniversario de su nacimiento, recreando su famosa foto en blanco y negro abrazado a su esposa, Yoko Ono, en una portada de la revista Rolling Stone publicada en el año 1981.

En entrevista con Efe, Dalex explicó que decidió honrar al exBeatle, porque ambos tienen varias cosas en común, entre ellas, ser músicos, son del signo zodiacal Libra y porque el artista urbano boricua cumplió el miércoles, dos días antes de la fecha de nacimiento de Lennon.

Dalex contó además, que la idea de recordar a Lennon arrancó un día que rebuscaba información en Internet, se tropezó con la vida del excantante y la famosa foto considerada en el 2005 como la mejor -en aquel entonces- de los últimos 40 años por la Sociedad Americana de Editores de Revistas.

DALEX Y SU ESPOSA RECREARON LA FOTO

Al entonces Dalex toparse con la famosa foto, se la mostró a su esposa y le ofreció recrearla, lo que ella aceptó.

"Ella también es fan y sabe la calidad de artista y las intenciones personales que tuvieron Lennon y Yoko Ono en sus tiempos de fama. El momento fue perfecto", sostuvo Dalex.

Fue entonces cuando Dalex y Corcino, quienes se encontraban en Miami (Florida), contactaron al fotógrafo Luis A. Márquez, conocido "Vomba", para que los retrataran imitando la pose de Lennon y Ono.

Las fotos, no obstante, muestran dos cuerpos físicos muy diferentes: Dalex atestado de tatuajes en su brazo izquierdo, su nuca y su costado, y cabellera rubia, mientras que Lennon aparece con su figura limpia.

DENUNCIAR FEMINICIDIOS

Dalex explicó además, que otro propósito del porqué decidió recrear la foto, fue para denunciar -a través de su canción "Más linda"- los casos de feminicidios que han ocurrido en Puerto Rico este año, los cuales sobrepasan los 30, según varias organizaciones.

"Es bien triste. Yo me crié con mujeres, entre ellas, mi abuela y mi madre. También tengo mis hijas y mi esposa. Y aunque no conozca a ninguna de las mujeres que ha sido asesinada este año, las considero bien cercanas a mí", dijo Dalex.

De igual manera, el artista boricua indicó que Lennon "grabó muchos temas pensados en la sociedad". Por ello, para Dalex, el tema "Más linda" "es más un tema de empoderamiento hacia la mujer" en este tiempo de crisis, mientras varios grupos exigen a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, que declare un estado de emergencia.

"Es un problema social que está pasando y que no solo está pasando ahora, pero que con las redes sociales uno se entera de esas cosas más rápido. El Gobierno tiene que ponerse más para la educación y el cambio de mentalidad del pueblo, específicamente del futuro de los más jóvenes", resaltó.

DALEX CONFÍA EN QUE FANS DE LENNON LE APOYEN

Y ante el caso de que hubiera críticas hacia Dalex de los seguidores de los Beatles de que recreó tan famosa foto, el artista boricua confía en que en que no se ofendan.

"Yo espero que no se ofendan, porque lo estoy haciendo con mucho respeto y admiración. Obviamente no es que yo me quiera parecer a él, porque cada cual es diferente. Por más que pase el tiempo, la música y el legado de Lennon van a estar ahí. Es una leyenda", dijo.

"El homenaje lo hice con mucho amor, cariño, respeto y admiración para recordar a esa leyenda, y también para que mis seguidores, en su mayoría jóvenes, conozcan más de él", abundó el artista boricua, quien cantará en la alfombra roja en los próximos Premios Billboard a la Música Latina el 21 de octubre.

